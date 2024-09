PROBABILI FORMAZIONI REPUBBLICA CECA ITALIA U20: CHI GIOCA OGGI?

Le probabili formazioni Repubblica Ceca Italia U20 ci accompagnano attraverso il primo impegno degli azzurrini nella Elite League: alle ore 17:00 di giovedì 5 settembre siamo a Znojmo, in trasferta, per inaugurare questa competizione che l’Italia U20 ha vinto nelle ultime tre edizioni, confermando dunque uno straordinario percorso che infatti l’ha portata alla finale dei Mondiali lo scorso anno. A tale proposito, Bernardo Corradi sta già preparando l’edizione del 2025 che andrà in scena in Cile; i primi impegni di avvicinamento sono appunto questi di Elite League, ricordando che il prossimo martedì saremo in campo a Rieti per sfidare la Germania.

Nelle probabili formazioni Repubblica Ceca Italia U20 proveremo allora a individuare i potenziali titolari, Corradi arriva dalle sfide dello scorso marzo e sa bene di dover sfruttare questa competizione facendo anche un po’ di turnover per testare il nuovo gruppo a disposizione, dunque noi possiamo solo fare delle ipotesi circa gli undici che oggi pomeriggio scenderanno in campo a Znojmo e, senza indugiare oltre, apriamo la nostra analisi approfondita sulle probabili formazioni Repubblica Ceca Italia U20.

PROBABILI FORMAZIONI REPUBBLICA CECA ITALIA U20

LE MOSSE DI CORRADI

Come detto abbiamo un gruppo rinnovato, dunque nelle probabili formazioni Repubblica Ceca Italia U20 dobbiamo ipotizzare. Sostanzialmente si parla della ex Under 19 salita di livello; in porta allora il favorito rimane Magro, secondo il modulo 4-3-3 o 4-3-1-2 avremmo Filippo Mané e Chiarodia come centrali di una difesa che viene completata dai due terzini che possono essere Palestra a destra e Bartesaghi a sinistra, da valutare però anche la possibilità di vedere Ciammaglichella basso. A centrocampo Corradi non ha convocati tantissimi giocatori, mostrando di avere qualche certezza: due sono sicuramente rappresentate da Lipani e Di Maggio.

Il terzo giocatore impiegato nel settore nevralgico potrebbe essere lo stesso Ciammaglichella che sicuramente parte favorito sulla concorrenza, rappresentata da Harder (soprattutto) e Candelari tra gli altri. In attacco invece le cose si fanno interessanti: Zeroli infatti può giocare come trequartista e dunque avremmo due attaccanti in Misitano e Anghelé, in caso di tridente invece potrebbe anche tornare utile Vavassori così come De Pieri ma tra qui e la partita contro la Germania scopriremo davvero come Corradi sceglierù di giocare.

PROBABILI FORMAZIONI REPUBBLICA CECA ITALIA U20: IL TABELLINO

ITALIA U20 (4-3-1-2): Magro; Palestra, Chiarodia, F. Mané, Bartesaghi; Di Maggio, Lipani, Ciammaglichella; Zeroli; Misitano, Anghelé. Allenatore: Bernardo Corradi