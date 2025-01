PROBABILI FORMAZIONI TORINO JUVENTUS: DUBBI E CERTEZZE NEL DERBY

Intrigante e stuzzicante l’analisi delle probabili formazioni Torino Juventus: il derby della Mole apre il girone di ritorno di Serie A 2024-2025 per le due squadre, si gioca alle ore 18:00 di sabato 11 gennaio ed è una sfida molto delicata per entrambe, in particolar modo per una Juventus che non vuole perdere contatto dalle prime posizioni e per questo motivo ha bisogno di mettere a referto molte più vittorie, in più i bianconeri arrivano a questa stracittadina con addosso la delusione per come sono andate le cose in Supercoppa, e una semifinale contro il Milan persa nel momento in cui si sarebbe dovuto gestire un comodo vantaggio.

Il Torino è sostanzialmente tranquillo in classifica, ma sta vivendo un periodo abbastanza incolore e deve sempre convivere con la contestazione dei tifosi: i granata sanno bene che vincere il derby potrebbe cambiare le cose e portare maggiore serenità in casa, dunque questa come sempre diventa una partita fondamentale e quasi in grado di svoltare una stagione. Vedremo come andrà sul terreno di gioco dello stadio Olimpico, aspettando che la partita prenda il via noi dobbiamo fare le solite valutazioni sulle scelte da parte dei due allenatori, quindi prendiamoci del tempo per leggere insieme le probabili formazioni Torino Juventus.

PREVISIONI E QUOTE TORINO JUVENTUS

L’agenzia Snai emette le sue quote che, a corredo delle probabili formazioni Torino Juventus, indicano nella squadra bianconera la chiara favorita per il derby della Mole: c’è un valore corrispondente a 1,80 volte la posta in palio sul segno 2 per la vittoria della Vecchia Signora, per contro il segno 1 che identifica l’ipotesi del successo granata vi farebbe guadagnare 5,00 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto e infine il segno X, che regola l’ipotesi del pareggio, porta in dote una vincita che con questo bookmaker ammonta a 3,20 volte la vostra giocata.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO JUVENTUS

LE SCELTE DI VANOLI

Sempre con Schuurs e Duvan Zapata ai box, Paolo Vanoli affronta le probabili formazioni Torino Juventus pensando al 4-2-3-1, e con almeno tre punti di domanda aperti, uno per reparto. In porta giocherà Vanja Milinkovic-Savic, in difesa visto il modulo Saul Coco è favorito su Masina per affiancare Maripan, mentre sulle corsie esterne non dovrebbero esserci sorprese con la presenza di Vojvoda sulla fascia destra e Borna Sosa a sinistra. Con Masina potrebbe cambiare anche lo schieramento: lo stesso si può dire davanti, dove Ché Adams sarà il centravanti ma potrebbe godere della compagnia di Antonio Sanabria.

In questo caso Vlasic può spostarsi sull’esterno oppure agire come trequartista unico, perché il ballottaggio riguarda Karamoh che, favorito sul paraguayano, si prenderebbe la fascia sinistra; a destra ci sarà Lazaro ma come già detto attenzione alle alternative, che potrebbero interessare anche un centrocampo nel quale Samuele Ricci è sicuro del posto, Vanoli invece deve decidere chi mandare in campo tra Ilic e Linetty con il primo attualmente in vantaggio, ma il polacco che con la sua garra potrebbe essere maggiormente uomo derby e dunque fa riflettere il suo allenatore a poche ore dal match.

GLI 11 DI THIAGO MOTTA

Per quanto riguarda Thiago Motta, nelle probabili formazioni Torino Juventus non troviamo Francisco Conceiçao che si era infortunato nel riscaldamento della Supercoppa: contro il Milan lo aveva sostituito Kenan Yildiz e così sarà anche nel derby, ma la differenza è che Locatelli è squalificato e dunque McKennie dovrebbe tornare in mediana per operare con Khéphrén Thuram, anche se la maglia dello statunitense è messa in discussione dalla crescita di Fagioli, con Douglas Luiz ancora una volta dalla panchina, perché nonostante il rendimento sotto il par Thiago Motta non sembra voler rinunciare a Koopmeiners.

L’olandese giocherà sulla trequarti, a destra invece è vivo il ballottaggio tra Nico Gonzalez e Timothy Weah che potrebbe venire riproposto; in difesa invece le scelte sembrano essere fissate, quasi certamente Cambiaso tornerà titolare sulla corsia destra e dunque ancora una volta Savona opererà sull’altra fascia, in mezzo avremo invece il tandem composto da Kalulu e Gatti anche perché come sappiamo la coperta in questo reparto rimane molto corta, in attesa che arrivi un potenziale rinforzo. In porta sembra favorito Di Gregorio, ma la candidatura di Perin – soprattutto nel derby- rimane piuttosto forte.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO JUVENTUS: IL TABELLINO

TORINO (4-2-3-1): V. Milinkovic-Savic; Vojvoda, Maripan, Saul Coco, B. Sosa; S. Ricci, Ilic; Lazaro, Vlasic, Karamoh; C. Adams. Allenatore: Paolo Vanoli

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Kalulu, Gatti, Cambiaso; Fagioli, K. Thuram; Nico Gonzalez, Koopmeiners; Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Thiago Motta