DIRETTA TORINO PARMA, DUE SQUADRE VICINE IN CLASSIFICA

Si disputa alle ore 18:00 di domenica 5 gennaio 2024 la diretta Torino Parma di Serie A. Allo Stadio Olimpico Grande Torino i granata di mister Vanoli ospitano i gialloblu del tecnico Pecchia in un match che potrebbe rappresentare l’occasione ideale perchè gli emiliani scavalchino i piemontesi in graduatoria. Il Parma si trova infatti al quattordicesimo posto con diciotto punti conquistati mentre il Torino è in undicesima posizione con i suoi venti punti e dunque a portata di tiro.

Le due compagini arrivano a questo appuntamento avendo rispettivamente ottenuto un pareggio, contro l’Udinese, ed una vittoria, ai danni del Monza, nello scorso turno di campionato, ritornando così a fare punti ed a muoversi in classifica dopo essere state entrambe sconfitte nella giornata precedente. I ducali, in caso di successo, averebbero inoltre la certezza di staccare altre formazioni come Como e Verona cercando il sorpasso pure su Empoli e Genoa mentre per il Torino i tre punti sarebbero d’aiuto per lasciarsi alle spalle la Roma ed avvicinare l’Udinese.

DIRETTA TORINO PARMA STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Chiunque abbia l’intenzione di seguire la diretta Torino Parma lontano dallo Stadio Olimpico dovrà necessariamente essere abbonato a DAZN. Se si è anche abbonati a Sky, allora la sfida sarà visibile non solo in streaming su tablet e smart phone o pc ma anche sintonizzando la tv sul canale Zona DAZN 214.

DIRETTA TORINO PARMA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Leggendo la diretta Torino Parma sotto l’aspetto delle probabili formazioni possiamo dire che per i padroni di casa di mister Vanoli si va verso l’impiego del 3-5-2 con Milinkovic-Savic, Coco, Maripan, Vojvoda, più Pedersen che Lazaro, Vlasic, Ricci, Gineitis, Sosa, Sanabria che è in vantaggio su Karamoh e Adams.

Il tecnico Pecchia dovrebbe invece utilizzare il 4-2-3-1 con Suzuki, Coulibaly, Balogh, Valenti, Valeri, Keita, che dovrebbe essere preferito a Camara, Sohm, Man, Hernani, il quale ha maggiori chance di vincere il ballottaggio con il collega Cancellieri, Mihaila ed infine Bonny.

DIRETTA TORINO PARMA, LE QUOTE

I bookmakers non sembrano avere grossi dubbi in merito al pronostico della diretta Torino Parma. A giudicare dalle quote di Snai ad esempio, i piemontesi vengono dati vincenti a solo 1.85 mentre gli emiliani non sembrano avere grandi speranze alla vigilia se si pensa al 2 quotato appunto a 4.25. Anche il pari rimane una possibilità meno probabile rispetto alla vittoria dei granata essendo dato a 3.50.