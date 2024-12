PROBABILI FORMAZIONI TORINO NAPOLI: CHI GIOCA QUESTA PARTITA STORICA?

Uno degli incroci più tradizionali del calcio italiano, le probabili formazioni Torino Napoli ci presentano la partita di Serie A che ci attende allo stadio Olimpico Grande Torino. Incrociare la capolista non è il massimo per i granata di Paolo Vanoli, che hanno raccolto solamente quattro punti nelle ultime otto giornate. Il pareggio contro il Monza è servito almeno a spezzare una serie di tre sconfitte consecutive, ma certamente l’esame sarà più impegnativo oggi per un Torino ormai in crisi da diverse settimane.

Il Napoli proverà ad approfittare di queste difficoltà. La squadra di Antonio Conte non è certamente la più spettacolare del campionato, ma i risultati sono eccellenti e il ritorno al successo contro la Roma è stato un segnale importante a tutta la concorrenza nella affollata corsa scudetto. Il cammino però è ancora lungo e Conte sa bene come siano partite di questo genere a poter fare la differenza a fine campionato: buttiamoci allora adesso sull’analisi più dettagliata delle probabili formazioni Torino Napoli…

OSPITI FAVORITI NELLE QUOTE PER IL PRONOSTICO

Come al solito, nelle probabili formazioni Torino Napoli trova spazio anche il pronostico in base alle quote dell’agenzia Snai. I partenopei sono nettamente favoriti e il segno 2 è quotato a 1,75, mentre si arriva a quota 3,50 per il segno X in caso di pareggio e si tocca il livello di 5,00 volte la posta in palio sul segno 1 qualora invece dovesse vincere il Torino.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO NAPOLI

QUALCHE DUBBIO PER VANOLI

Le probabili formazioni Torino Napoli ci dicono che il mister Paolo Vanoli dovrebbe scegliere il modulo 3-5-2 per i padroni di casa granata: naturalmente in porta Milinkovic-Savic; davanti a lui Walukiewicz è favorito su Maripan per completare la difesa a tre con Coco e Masina; a centrocampo non dovrebbero esserci dubbi sulle fasce, con Pedersen a destra e Lazaro a sinistra, mentre in mezzo dovrebbero agire Vlasic, il regista Ricci e Gineitis, anche se quest’ultimo potrebbe essere insidiato da Linetty; infine dovrebbe essere tutto chiaro nella coppia d’attacco del Torino, formata da Che Adams e dalla prima punta Sanabria.

TUTTO CHIARO PER CONTE?

Antonio Conte invece non dovrebbe avere dubbi circa le probabili formazioni Torino Napoli, di conseguenza per gli ospiti partenopei possiamo schierare il modulo 4-2-3-1 con Meret protetto dalla difesa a quattro formata da capitan Di Lorenzo, Rrahmani, l’ex Buongiorno e Olivera da destra a sinistra; nel cuore della mediana ecco Zambo Anguissa e Lobotka, che ha ripreso le chiavi della regia; sulla trequarti invece abbiamo come al solito Politano a destra, McTominay in posizione centrale e Kvaratskhelia a sinistra, anche se la sorpresa potrebbe essere l’impiego di David Neres al posto del georgiano; tutto chiaro infine su Lukaku, naturalmente centravanti del Napoli.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO NAPOLI: IL TABELLINO

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Masina; Pedersen, Vlasic, Ricci, Gineitis, Lazaro; Adams, Sanabria. All. Vanoli.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Zambo Anguissa, Lobotka; Politano, McTominay, Kvaratskhelia; Lukaku. All. Conte.