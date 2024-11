DIRETTA TORINO MONZA, GRANATA IN PIENO CLIMA DI CONTESTAZIONE

La domenica della tredicesima giornata di Serie A prosegue allo Stadio Olimpico Grande Torino con la diretta Torino Monza in campo alle 15,00 del 24 novembre 2024. A sfidarsi saranno due squadre che stanno vivendo momenti di difficoltà e cercano i tre punti per allontanare i problemi.

Il Torino di Vanoli arriva da una sconfitta nel derby contro la Juventus per 2 a 0 ed è prevista una forte contestazione da parte dei tifosi fuori dallo stadio contro il presidente Urbano Cairo. Monza in grande difficoltà e in piena zona retrocessione dopo aver perso in casa contro la Lazio che ha messo in dubbio anche la posizione di Nesta.

DIRETTA TORINO MONZA, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Torino Monza sarà visibile esclusivamente su DAZN che trasmetterà la partita. Come alternativa, potrete anche seguire la nostra diretta testuale che vi racconterà le migliori azioni di questo match.

TORINO MONZA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Saranno fondamentali le scelte dei due allenatori in vista di questa partita perciò andiamo a vedere le probabili formazioni. Vanoli conferma la sua difesa a tre davanti a Milinkovic-Savic con Coco al centro e sostenuto da Masina e Vojvoda che rimane in ballottaggio con Walukiewicz. Lazaro e Pedersen saranno i due esterni di centrocampo con Linetty in mediana sostenuto da Ricci e Gineitis a centrocampo. Il duo offensivo sarà ancora formato da Sanabria e Adams che rientra dopo l’infortunio e si gioca il posto con Vlasic.

Difesa a tre anche per il Monza di Nesta che conferma Turati tra i pali con Carboni, Marì e l’ex Izzo a formare il trio. Kyriakopoulos e Pereira saranno i due esterni di centrocampo con Bondo e Pessina a completare la mediana. Maldini e Mota sosterranno l’unica punta Djuric chiamato a fare da sponda per gli inserimenti dei suoi compagni di reparto.

TORINO MONZA, LE QUOTE

Si presenta come una partita equilibrata quella della diretta Torino Monza anche secondo le quote proposte da Bet365. La vittoria dei granata padroni di casa è quotata a 2,00 contro il 4,09 per i brianzoli e il pareggio X a 3,10.