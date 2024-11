DIRETTA NAPOLI ROMA: I TESTA A TESTA

È arrivata la diretta di Napoli Roma, ennesimo capitolo del derby del mezzogiorno. Cosa ci dicono i precedenti a proposito in questa testa a testa? Prima di tutto spieghiamo perché dai tifosi non viene più chiamato in questo modo, tutto risale all’epoca di Maradona in cui il Napoli acquistò il capitano della Lazio che fu preso di mira dai tifosi romanisti durante una partita contro i partenopei, nella stessa partita i romanisti si rifiutarono di cantare l’inno del Napoli, cosa che invece i tifosi azzurri avevano fatto con quello della Roma.

Parliamo di 124 partite in totale, il computo si divide poi in 38 vittorie per i giallorossi e 42 invece per il Napoli, che di fatto vince numericamente questa rivalità. Le restanti 44 partite invece terminano in parità perciò il pareggio è il risultato più gettonato per questa sfida. Nell’ultimo match disputato abbiamo avuto un 2-2 al Maradona dove andarono a segno Dybala e Abraham nel primo tempo, poi ci pensarono Olivera e Osimhen a rimettere tutto in parità. Passiamo alle statistiche della diretta di Napoli Roma, tra poco si scende in campo. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA NAPOLI ROMA, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

In occasione della diretta Napoli Roma potrete vedere questa partita sia su DAZN che su Sky che darà anche la possibilità di vivere lo streaming di Sky GO e NOW TV. Sarà possibile anche seguire le emozioni del Maradona attraverso la nostra diretta testuale che andrà a raccontarvi le azioni salienti della partita.

NAPOLI ROMA, RANIERI DEBUTTA AL MARADONA

Un altro big match della tredicesima giornata si gioca al Maradona e sarà la diretta Napoli Roma in campo alle 18,00 di domenica 24 novembre 2024. Ad affrontarsi sono due squadre che stanno vivendo momenti completamente opposti ma sono a caccia dei tre punti.

Il Napoli di Conte arriva dal pareggio per 1 a 1 a San Siro contro l’Inter ma si presenta a questa sfida da prima in classifica e con la volontà di tornare a vincere dopo due partite. Tutto da rifare nuovamente per la Roma che ha chiamato Claudio Ranieri sulla sua panchina e dovrà riadattarsi al terzo nuovo allenatore di una stagione che fatica a decollare.

NAPOLI ROMA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Entriamo nel vivo di questa interessante sfida andando ad approfondire le probabili formazioni della partita. Il Napoli di Conte si affiderà a Meret in porta con Olivera, Rrahmani, Buongiorno e Di Lorenzo a formare la linea difensiva. Lobotka potrebbe riprendersi il posto in mediana con Gilmour pronto a sostituirlo anche a partita in corso per completare il duo con Zambo Anguissa. McTominay giocherà alle spalle di Lukaku con Politano e Kvaratskhelia sugli esterni.

La nuova Roma di Ranieri debutterà al Maradona e l’allenatore italiano dovrà risolvere anche il dubbio legato al modulo. La difesa davanti a Svilar dovrebbe essere composta da Ndicka, Hummels e Mancini con Angelino e Celik esterni di centrocampo. Kone e Cristante comporranno la mediana mentre Pellegrini e Dybala, salvo problemi fisici, saranno sulla trequarti a sostegno di Dovbyk.

NAPOLI ROMA, LE QUOTE

Per completare il discorso relativo alla diretta Napoli Roma andiamo ad approfondire anche le quote utilizzando le proposte di Bet365. I partenopei partono favoriti ed un loro successo e dato a 1,80 contro il 2 per i giallorossi a 4,50 e il pareggio X a 3,60.