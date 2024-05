Formiche, cosa fare se le abbiamo in casa?/ Dai rimedi naturali, ai trucchi: tutto quello che c’è da fare

Si parla dell’invasione delle formiche stamane negli studi di Uno Mattina. Spesso e volentieri ci ritroviamo questo piccolo insetto nelle nostre abitazioni, e Mattia Alessio, grande esperto in materia, ha provato a dare qualche consiglio per prevenire: “E’ importantissimo prevenire perchè se diamo possibilità alle formiche di trovare terreno fertile è la fine. Tutto ciò che è barattoli con dentro cibo, vanno chiusi ermeticamente, zucchero, miele, così facendo non diamo la possibilità di raggiungere il cibo”. E ancora: “Non bisogna mai lasciare residui di cibo, quindi bisogna sempre lasciare tutto pulito”. Qualora dovessimo lasciare la casa per un po’ di tempo, cosa bisogna fare? “Ci sono metodi attraverso prodotti che abbiamo in casa, cannella, pepe nero, caffè, oli essenziali. Bisogna svuotare il mobile dove c’è il cibo, puliamo e mettiamo un panno con un po’ di aceto e magari questi prodotti”.

Inoltre, mai lasciare la frutta “aperta” perchè se la mangiano: “Le formiche trovano sempre uno spazio nelle fessure, quindi bisogna pulire ad esempio la finestra e tenerle lontani, basta uno spruzzino, un detersivo per i piatti, aceto di alcol, e poi aggiungiamo dell’acqua e in questo modo creiamo uno spruzzino che pulisce le superficie, lascia un odore fastidioso per le formiche e va a tenerle lontano. Inoltre consiglio di fare uno spruzzino con oli essenziali, gli odori non piacciono alle formiche, ad esempio la citronella contro le zanzare”.

FORMICHE, COSA FARE SE LE ABBIAMO IN CASA? “POSSIAMO FARE UNA SOLUZIONE…”

“Questa soluzione – ha proseguito Mattia Alessio – va passata sulle zone della finestra dove ci sono angoli e fessure, mentre l’altra spruzzata va fatta una volta al giorno, fuori dalla finestra”. E per il giardino? Ci sono piante che attirano le formiche come ad esempio le rose: “Si mangiano i suoi pidocchi, invece il rosmarino, la menta e la lavanda, le tengono lontane. Se ci piacciono le rose e vogliamo tenerle, mettiamo del borotalco attorno al vaso in modo tale che le formiche scivolino e non possino salire”.

Se avessimo delle fessure? “Se vediamo che escono da un buchino la prima cosa da fare è sigillarlo con il silicone, è una delle cose più importanti da fare in quanto interrompiano la possibilità di poter arrivare ai nostri appartamenti, anche perchè arrivano da ovunque”. L’ultima soluzione sono dei prodotti specifichi che troviamo in commercio, che tengono appunto lontane le formiche.











