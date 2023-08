Formula 1 2023, date e orari del GP d’Italia/ Quando e dove vederlo in tv e in streaming

Formula 1 2023, attesa per il GP d’Italia: dove vederlo in tv e streaming

La Formula 1 2023 entra nel vivo della stagione, e per gli appassionati le prossime gare regaleranno grandi emozioni. In vista dei prossimi Gran Premi, è opportuno ricordare le principali informazioni sulla loro messa in onda in tv, sugli orari e sulla loro disponibilità in streaming. Come riportato da TvBlog, la 74° edizione della Formula1 è iniziata lo scorso 5 marzo e si concluderà il prossimo 26 novembre. Il campionato mondiale va in onda su Sky Sport (canale di riferimento è Sky Sport F1), ed è visibile anche in streaming su Now e in chiaro su Tv8.

DIRETTA FORMULA 1/ Verstappen vince il Gp d'Olanda davanti ad Alonso e Gasly! (27 agosto 2023)

Per quanto riguarda il GP d’Italia, in programma da oggi, giovedì 31 agosto, a domenica 3 settembre, è possibile vederlo in tv sui canali Sky Sport Summer, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, in streaming su NOW e in chiaro su TV8. Oggi è in programma la conferenza stampa dei piloti alle 14.30, domani andranno invece in onda le prime prove libere alle 13.30 e alle 17. Nella giornata di sabato altre prove libere alle 12.30, mentre alle 16 ci saranno le qualifiche, in diretta anche su Tv8. Domenica, poi, il grande appuntamento con la gara: partenza alle ore 15, anche in questo caso in diretta anche su Tv8.

CLASSIFICA FORMULA 1/ Mondiale Piloti e Costruttori 2023 Gp Olanda Zandvoort: Verstappen vola a +138!

Formula 1 2023: il prossimo GP, il dominio di Verstappen e la crisi delle Ferrari

Ma a che punto siamo della stagione? La Formula 1 2023 entra nel vivo: dopo quello italiano, il prossimo GP sarà quello di Singapore ed è in programma per il prossimo 17 settembre, a partire dalle ore 14, al Marina Bay Street Circuit di Singapore. Al momento la classifica piloti vede il predominio di Max Verstappen della Red Bull Racing-Honda RBPT, che in questa stagione ha vinto numerosi GP e che si è sempre più consolidato al primo posto della classifica.

Decisamente più distaccati gli altri piloti: al secondo posto troviamo Sergio Pérez con 201 punti e terzo Fernando Alonso con 168 punti. Delusione, sino a questo momento, per le Ferrari: Charles Leclerc è al momento al 6° posto con 99 punti, mentre il suo compagno di team Carlos Sainz si trova al 5° posto con 102 punti. La speranza del tifosi della magica ‘Rossa’ è che nei prossimi GP e in vista della volata finale, la Ferrari possa rimettersi in carreggiata e raddrizzare la propria classifica.

Griglia di partenza Formula 1/ Max Verstappen in pole position! GP Olanda 2023 Zandvoort oggi 26 agosto 2023

© RIPRODUZIONE RISERVATA