Formula 1, Adrian Newey non entrerà nel team Ferrari/ Il progettista contesto da Aston Martin e McLaren

Il futuro di Adrian Newey non sarà in Ferrari. Il progettista, in uscita dalla Red Bull, non dovrebbe lavorare a Maranello il prossimo anno: avrebbe infatti rifiutato l’offerta ricevuta per continuare a lavorare altrove, forse in Aston Martin e McLaren. I contatti con la Rossa ci sarebbero stati, ma si sarebbero limitati solamente a quello: Newey, secondo Eurosport, si sarebbe infatti lasciato aperto più strade, analizzando le numerose proposte arrivate prima di prendere una decisione che appunto non lo porterebbe in Italia.

L’Aston Martin, in particolare, avrebbe messo sul piatto una maxi offerta per il progettista, intenzionata a portarlo in squadra, tanto che lui avrebbe già visionato il quartier generale della scuderia. Dal canto suo la Ferrari non avrebbe intenzione di partecipare ad una corsa al rialzo per accaparrarsi l’ex Red Bull, e per questo avrebbe lasciato stare l’intenzione di portarlo a Maranello, nonostante un iniziale interesse.

Formula 1, perché Adrian Newey non farà parte della Ferrari

La notizia di Eurosport è stata confermata anche da Motorsport.com, che ha spiegato come le due pretendenti più quotate per Adrian Newey siano Aston Martin e McLaren: il team di Silverstone sembrerebbe leggermente in pole, nonostante fino a questo momento sia stato il più silente e nonostante il progettista avrebbe già visitato il quartier generale della prima, che sul piatto avrebbe messo un’offerta davvero importante.

Newey ha annunciato l’addio a Red Bull lo scorso primo maggio: la trattativa con Ferrari c’è stata (come confermato da entrambe le parti) e da parte della scuderia è arrivata anche una proposta con tanto di dettagli economici, ma la Rossa non ha voluto avviare un’asta con Aston Martin, che ha presentato appunto un’offerta impareggiabile. Nel frattempo il progettista riflette sul suo futuro, che non potrà comunicare fino a settembre, quando scadrà il suo contratto con Red Bull: tutto, dunque, è da definire nelle prossime settimane.

