Formula 1, GP Shanghai a rischio per coronavirus?/ FIA monitora epidemia: rinvio o…

La diffusione del Coronavirus rischia di scombinare i piani della Formula 1 e in particolare il suo calendario. Dal 16 al 19 aprile 2020 è in programma il Gran Premio di Shanghai, che è la quarta tappa del calendario. La FIA però non esclude novità in tal senso, infatti si dice pronta «a prendere ogni misura necessaria». La Federazione Internazionale dell’Automobile ha diffuso oggi il comunicato che mette a rischio la gara cinese: «A seguito dell’epidemia di coronavirus scoppiata in Cina a inizio anno, la FIA sta seguendo con grande attenzione la situazione assieme alle autorità competenti e ai propri membri, sotto la direzione del presidente della Commissione medica della FIA, il professor Gérard Saillant». E quindi la FIA valuterà il calendario delle prossime gare, riservandosi la possibilità di prendere eventuali misure per proteggere «la comunità mondiale degli sport automobilistici e il grande pubblico». Oltre al GP di Formula 1, la FIA deve organizzare anche una tappa della Formula 1 in Cina: è in programma il 21 marzo a Sanya, ma la FIA aveva già deciso di annullare tutti gli eventi motoristici fino ad aprile.

CORONAVIRUS, GP SHANGHAI FORMULA 1 RINVIATO O…?

L’epidemia di Coronavirus scoppiata in Cina rischia di mandare in tilt anche gli eventi sportivi previsti nel Paese. I mondiali indoor di atletica leggera previsti a Nanchino sono stati rinviati, mentre le gare di coppa del mondo di sci previste a Yanqing sono state cancellate. Ora si ferma anche il calcio: la Federazione cinese ha sospeso i campionati di tutte le serie. La Formula 1 invece osserva con interesse l’evolversi dell’epidemia: il rischio è che salti anche il Gran Premio di Shanghai. I vertici della federazione, che ha sede a Parigi, hanno chiesto ai club membri di monitorare la situazione nei rispettivi paesi sotto la direzione del professor Gérard Saillant, presidente della Commissione Medica della FIA. Inoltre, fanno sapere che valuteranno gli aspetti relativi alla diffusione e alla pericolosità del Coronavirus. E questo lascia intendere che il quarto appuntamento del Mondiale 2020 di Formula 1 possa essere posticipato o addirittura cancellato.

1/2 – Following the coronavirus epidemic that broke out in China, the FIA is closely monitoring the evolving situation with relevant authorities and its Member Clubs, under the direction of FIA Medical Commission President, Professor Gérard Saillant.https://t.co/YQ0tSXEudG — FIA (@fia) January 30, 2020





