Formula 1/ Streaming video Sky Go gara Gp Messico 2019 Città del Messico

La gara della Formula 1 per il Gran Premio del Messico 2019 sul circuito della capitale Città del Messico sarà trasmessa in tv e streaming come ormai è tradizione da qualche anno su Sky Sport F1 HD, il canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che per la settima stagione consecutiva detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della Formula 1. Per il Gran Premio di Russia, che è il diciottesimo atto del Mondiale, la programmazione riserva notizie da sapere anche per chi non è abbonato Sky, infatti su Tv8 la corsa purtroppo non sarà visibile in tempo reale, dunque dovremo accontentarci delle immagini in differita dal circuito intitolato agli sfortunatissimi fratelli Rodriguez, piloti entrambi morti al volante e ai quali il Messico ha reso omaggio dedicando loro l’autodromo più importante della nazione.

FORMULA 1 STREAMING GP MESSICO 2019: GLI ORARI

Per quanto riguarda gli orari, il programma di oggi, domenica 27 ottobre, sarà naturalmente condizionato dalle ben sette ore di fuso orario. La partenza della gara del Gran Premio del Messico 2019 dunque avrà luogo alle ore 20.10 italiane, 13.10 locali. Anche quest’anno la telecronaca di tutti gli eventi è affidata a Carlo Vanzini, affiancato da una schiera di commentatori tecnici d’eccezione tra cui Marc Gené. Inviata ai box sarà Mara Sangiorgio, la rubrica Paddock Live che farà da filo conduttore alla giornata sarà affidata come di consueto a Federica Masolin, mentre Matteo Bobbi sarà l’uomo degli approfondimenti dalla Sky Sport Tech Room. La Formula 1 è visibile in 4K HDR grazie a Sky Q, per vivere le gare con una definizione talmente simile a quella dell’occhio umano da dare la sensazione di essere in pista. Inoltre, gli abbonati avranno anche l’occasione di seguire le prove e le gare di Formula 1 in streaming video tramite l’applicazione Sky Go.

GLI APPUNTAMENTI IN CHIARO

Per quanto riguarda la tv in chiaro, come abbiamo detto questo è un weekend che non è visibile in tempo reale in chiaro, la gara del Gp Messico si potrà dunque vedere su Tv8 solamente in differita a partire dalle ore 21.30 per chi non è abbonato Sky, sarà comunque una differenza molto ridotta stavolta con la gara “vera”. Infine vi indichiamo i riferimenti del Mondiale su Twitter, gli account ufficiali @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1, che potranno essere particolarmente preziosi anche in questa giornata sempre molto affascinante in cui Città del Messico ci regala una nuova tappa del Mondiale 2019.



