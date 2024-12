DIRETTA FORMULA 1 STREAMING: MONDIALE COSTRUTTORI IN PALIO AD ABU DHABI

La diretta Formula 1 oggi venerdì 6 dicembre apre le danze dell’ultimo appuntamento stagionale, cioè quello con il Gran Premio di Abu Dhabi 2024 sul circuito di Yas Marina, che ormai è tradizionalmente da diversi anni collocato come ultimo GP del Mondiale di Formula 1. Naturalmente capitano stagioni in cui l’atmosfera è ormai di festa e relax ed altre in cui invece ci si gioca ancora tutto: stavolta la tensione non sarà ai livelli di Verstappen vs Hamilton del 2021, ma c’è comunque ancora in palio il Mondiale Costruttori, che domenica la diretta Formula 1 assegnerà alla Ferrari oppure alla McLaren, il duello probabilmente più classico nella storia di questo sport.

Oggi naturalmente sarà giorno “solo” di prove libere, che saranno comunque fondamentali per impostare il lavoro dell’intero weekend e ci potranno dare indicazioni già preziose nel duello per il titolo, con la Ferrari che avrà il difficile compito di recuperare 21 punti alla McLaren. Adesso però è giunto il momento di fissare in calendario gli appuntamenti con la diretta Formula 1 e allora ricordiamo che si comincerà con la prima sessione FP1 alle ore 10.30 italiane per 60 minuti, mentre la FP2 comincerà alle ore 14.00, sempre per un’ora di attività in pista.

DIRETTA FORMULA 1, PROVE LIBERE IN STREAMING VIDEO TV: GP ABU DHABI 2024

Gli appassionati di Formula 1 vorranno seguire l’ultimo Gran Premio sin dalle prove libere del venerdì, e di certo non si faranno trovare sprovvisti in questo ultimo atto della stagione: la diretta Formula 1 in tv non potranno vederla in chiaro ma solo su Sky Sport assisteranno alle sessioni FP1 e FP2 del GP Abu Dhabi 2024. Chi non può trovarsi davanti a un televisore potrà seguire la diretta Formula 1 streaming video su computer e cellulare grazie a Sky Go oppure Now Tv.

DIRETTA FORMULA 1 STREAMING: IL RIASSUNTO DELLA STAGIONE

Naturalmente un grande protagonista della diretta Formula 1 anche in questa stagione è stato Max Verstappen, che anzi forse ha dato la massima dimostrazione di classe vincendo con anticipo il Mondiale Piloti nonostante la Red Bull abbia avuto una profonda involuzione nel corso della stagione, dando dimostrazione della sua classe più ancora di quando (come l’anno scorso) dominava dall’alto della superiorità della sua monoposto. Il più forte è l’olandese, anche se per il 2025 potrebbe essere in difficoltà, se la Red Bull non riuscirà ad invertire di nuovo la tendenza.

Applausi invece a Ferrari e McLaren, che hanno fatto enormi passi avanti rispetto al 2023: la scuderia britannica onestamente ancora di più, considerando che partiva da risultati ancora peggiori nella scorsa stagione, per cui un anno fa sarebbe stato folle pensare la McLaren a un passo dalla conquista di un Mondiale Costruttori che manca da tempo immemorabile. Anche la Ferrari ha comunque meriti notevoli e ora cerca il ribaltone che spezzerebbe il digiuno di Maranello, a sua volta piuttosto lungo. Con queste premesse, sarà imperdibile la diretta Formula 1 delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio di Abu Dhabi 2024!