Forrest Gump/ Su Italia 1 il film con Tom Hanks

Forrest Gump, film di Italia 1 diretto da Robert Zemeckis

Forrest Gump va in onda oggi, 30 dicembre, a partire dalle ore 21.20 su Italia 1. Il film unisce dramma e comicità prodotto negli USA nel 1994 da Wendy Finerman e diretto da Robert Zemeckis. Il regista ha collaborato con Tom Hanks, Sally Field, Sonny Shroyer e Gary Sinise. Il film è considerato uno dei progetti cult della cinematografia contemporanea, ancora oggi considerato tra i migliori film della storia.

L’opera trae spunto dall’opera romanzesca realizzata da W. Groom nel 1986, con lo stesso titolo. Gli incassi da record a livello globale hanno superato 650 milioni di dollari, superato solo da Il Re Leone nella classifica del decennio. Dal punto di vista dei riconoscimenti, Il film ha vinto ben 6 premi Oscar nel ’95 oltre a numerose candidature.

Piccoli errori nel corso delle riprese sono da mettere in conto, anche quando si tratta di pellicole cult come Forrest Gump. In rete è particolarmente segnalata la scena del primo incontro tra il protagonista e Jenny. Sull’autobus e precisamente alle loro spalle è inizialmente seduta una giovane, che nella scena successiva non è invece presente.

Forrest Gump, la trama del film

La trama del film Forrest Gump procede a ritroso, come una sorta di cerchio che inizia praticamente con quello che poi sarà il finale. Un uomo di nome Forrest è comodamente seduto alla fermata dell’autobus, in attesa di qualcosa che ancora non è dato sapere.

La sua attenzione si sofferma su di una banale piuma di piccione che, sollevata dal vento, richiama l’attenzione del protagonista. Da questo momento in poi sarà lui stesso a raccontare la storia, con tutti i dettagli che caratterizzano il suo animo estremamente buono e ingenuo. Le sue difficoltà sociali iniziano già dall’infanzia, quando a causa di alcune carenze sia dal punto di vista fisico che intellettivo viene letteralmente emarginato dai suoi compagni e dal contesto circostante.

Lui stesso fatica nel mettersi in gioco e nel trovare l’intesa con le persone intorno a lui. Sarà proprio l’ennesima fuga dai bulli a mettere in evidenza un inaspettato talento di Forrest Gump; con suo stesso stupore, riuscirà ad andare sempre più veloce seminando di gran lunga i teppisti. Le sue abilità furono notate anche in ambito scolastico e confermate dagli incredibili successi nel football americano. Da questo momento in poi, con suo stesso stupore e delle persone da lui conosciute, riuscirà ad eccellere in tutto. Dalla spedizione militare in Vietnam al Ping-pong, passando per i successi olimpici nella maratona e le fortune economiche.

La vita di Forrest sarà ricca di soddisfazioni con il protagonista quasi inconsapevole dei suoi stessi mezzi e quasi neutrale rispetto ai suoi successi. Il protagonista riuscirà anche a realizzare il suo sogno familiare, ma la felicità questa volta durerà fino ad un certo punto. Un evento nefasto si abbatterà sulla vita dell’uomo che non sapeva fallire, con un impatto dagli effetti inaspettati per la sua vita e dei suoi affetti più cari.











