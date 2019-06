FORREST GUMP, RETE 4/ Streaming video del film con Tom Hanks (oggi, 19 giugno 2019)

Grazie alla sua interpretazione in “Forrest Gump”, Tom Hanks ha vinto il suo secondo Oscar consecutivo come Miglior attore protagonista (l’anno prima vinse con “Philadelphia”). “Sono qui in piedi al posto dei miei colleghi candidati che sono altrettanto meritevoli, se non di più, di questo riconoscimento. Sono qui in piedi grazie a un esercito di persone che hanno seguito il programma rivoluzionario stabilito da Bob Zemeckis – che ha lavorato molto più di me e che era molto più a rischio se i nostri sforzi non avessero avuto successo. Sono qui grazie a un cast di attori che, in un modo che non capiranno, mai mi hanno reso un attore migliore”, ha detto l’attore visibilmente commosso ritirando il premio. Infine ha voluto ringraziare la moglie, Rita Wilson: “E sono qui perché la donna con cui condivido la mia vita mi ha insegnato e mi dimostra ogni giorno esattamente cos’è l’amore”. Ricordiamo che “Forrest Gump” andrà in onda su Rete 4 partire dalle 21.30 ma sarà possibile vederlo anche in streaming grazie al portale di Mediaset, sui propri dispositivi mobile cliccando qui.

Forrest Gump va in onda su Rete 4 prevede per la prima serata di questo mercoledì 19 giugno 2019 a partire dalle ore 21:30. Si tratta di una pellicola che è stata realizzata nel 1994 degli Stati Uniti d’America dalla Paramount Pictures con soggetto tratto dal romanzo omonimo scritto nel 1986 da Winston Groom. La pellicola è stata diretta dal regista Robert Zemeckis con sceneggiatura che è stata rivisitata ed adattata alla versione cinematografica da Eric Roth. Il montaggio è stato realizzato da Arthur Schimdt con le musiche della colonna sonora che sono state scritte dal nostro cantante Alan Silvestri, i costumi di scena sono frutto del lavoro di Joanna johnston mentre la scenografia è stata curata da Rick Carter e Nancy Haigh. Nel cast oltre il principale protagonista Tom Hanks sono presenti anche Robin Wright, Gary Sinise, Sally Field, Mykelti Williamson, Mary Ellen Trainor e Geoffrey Blake.

Forrest Gump, la trama del film

Forrest Gump racconta la vita di un uomo americano di nome Forrest Gump. Fatto in una piccola cittadina dello Stato dell’Alabama si trova a dover fare i conti con alcune problematiche legate alla sua statura e soprattutto ad un quoziente intellettivo inferiore rispetto alla media dei propri coetanei. La mamma Tuttavia volendo dare le stesse opportunità di tutti gli altri bambini al proprio figlio si spende normalmente Innanzitutto con lo stesso bambino spiegandogli a più riprese come lui sia una persona di grande valore per cui deve combattere per i propri ideali non permettendo a nessuno di calpestarli e in seconda battuta per farlo scrivere alla scuola locale. Infatti inizialmente la sua domanda di iscrizione è stata respinta per via del quoziente intellettivo Ma grazie alla mamma che si concede sessualmente al preside riesce ad ottenere l’iscrizione. Durante gli anni scolastici Forest alla conoscenza di una ragazzina di nome Jenny con la quale intrattiene una lunga Nella quale i due si racconteranno con le relative problematiche familiari. Spesso e volentieri il ragazzo e oggetto del bullismo delle altre persone di particolare di alcuni altri ragazzi della stessa scuola. Durante questi episodi di bullismo il piccolo Forest capisce di avere delle incredibili doti dal punto di vista fisico in particolar modo nella corsa. Grazie a questa scoperta e soprattutto All’attenzione che gli viene rivolta ad alcuni allenatori riesci ad entrare all’università e indubbi meriti sportivi. Nel corso della propria esistenza Inoltre giovane ragazzo dovrà fare i conti con la sofferta separazione con Jenny che si troverà ad essere iscritta a un’altra università è il che c’era una volta conseguito la laurea a arruolarsi nell’esercito degli Stati Uniti facendosi peraltro apprezzare per le sue doti di ottimo soldato anche se in alcune occasioni le sue bizzarrie lo mettono in cattiva luce. Insomma una bellissima storia che peraltro permette di attraversare alcuni dei momenti più importanti di quella che è stata la storia americana soprattutto nel corso della fine degli anni sessanta e settanta. Una emozionante pellicola assolutamente da vedere e rivedere.

