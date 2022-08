Forte dei Marmi, suv piomba dentro lido e distrugge tutto/ Video: “strage sfiorata”

Momenti di terrore a Forte dei Marmi quando un Suv fuori controllo entra all’interno del lido Bagno Piero e lo distrugge. Una parte della struttura ha riportato gravi danni, ma le prime preoccupazioni hanno riguardato le condizioni dei bagnanti e dei frequentatori del lido, dove d’estate arrivano industriali e molti personaggi famosi. Fortunatamente non ci sono feriti, ma i testimoni parlano di una “strage sfiorata“. Tutto è accaduto intorno all’ora di pranzo, stando a quanto ricostruito da La Nazione.

Alla guida dell’auto una donna che ha perso il controllo del mezzo, entrando letteralmente all’interno dello stabilimento Bagno Piero di Forte dei Marmi, dove c’erano diversi avventori in quel momento. La donna ha fermato la sua folle corsa sulla spiaggia, ma nel frattempo aveva travolto la zona delle cabine, oltre che una tettoia del lido. Solo per miracolo nessuno si è ferito, a parte la stessa automobilista, che è stata portata in ospedale con diversi traumi, ma non è in pericolo di vita. L’auto è una Range Rover con targa svizzera e ha riportato diversi danni.

FORTE DEI MARMI, SUV FUORI CONTROLLO DISTRUGGE LIDO

Vetro distrutto e carrozzeria fortemente danneggiata: questi i danni principali riportati dal Suv a causa di quanto accaduto in quei secondi di panico puro, in cui la donna alla guida del mezzo ha travolto la struttura di Forte dei Marmi. Secondo quanto riportato da La Nazione, tutto ha avuto inizio all’incrocio, sul lungomare. Qui, infatti, la donna per errore avrebbe premuto l’acceleratore al posto del freno, come raccontato dalla stessa. Ma la dinamica dell’incidente è ancora tutta da capire. Di conseguenza, l’auto ha preso velocità ed è entrata nella struttura del Bagno Piero.

Subito è scattata la richiesta di soccorso da parte dei bagnanti, oltre che dalla direzione dello stabilimento balneare di Forte dei Marmi. Sono accorse le ambulanze del 118 al lido. Una ha trasportato la donna in ospedale. Sotto choc i bagnanti, che sono stati assistiti dal personale in quella che appariva come una normale giornata estiva. Il Suv è arrivata fin sulla spiaggia, dove ci sono ombrelloni e tende dei bagnanti. La zona è stata transennata. “Un boato pazzesco“, raccontano i testimoni del sinistro.

