Forte e Chiara, 1a puntata/ Anticipazioni e ospiti: Chiara Francini debutta col suo nuovo show tv

Forte e Chiara, anticipazioni e ospiti prima puntata: da Carlo Conti a Luca Argentero

Questa sera prende il via, in diretta in prima serata su Rai 1, il nuovo one woman show Forte e Chiara, condotto da Chiara Francini. Dopo il toccante monologo sul tema della maternità a Sanremo 2023, l’attrice e conduttrice conquista la prima serata con uno show tutto suo, in cui è pronta a fare sfoggio del suo enorme talento raccontando la sua storia di vita. Come riporta l’Ufficio Stampa Rai, il titolo del varietà televisivo prende ispirazione dall’omonimo romanzo best seller e dallo spettacolo che sta portando in tournée e con cui riempie i teatri di tutta Italia.

In tutto sono tre prime serate e ogni puntata, della durata di due ore e mezza circa, va in onda il mercoledì sera. E per ogni puntata la padrona di casa accoglierà sul palco numerosi ospiti del cinema, dello spettacolo e della televisione. Come rivelano le anticipazioni, nella prima puntata in onda questa sera saranno ospiti il cardinale Gianfranco Ravasi, Luca Argentero, Carlo Conti, Laura Chiatti, Barbara Foria, Nino Frassica, Lillo, Marco Masini, Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni.

Come nasce l’idea dello spettacolo Forte e Chiara?

Lo show racconterà la storia di Chiara Francini, quella di una ragazza di paese arrivata in prima serata su Rai 1. E nel farlo parlerà di tutte e tutti, perché quella della Francini è una vita straordinaria nella sua normalità, una vita nella quale è facile ritrovarsi. Si andrà dal primo bacio all’ultimo dispiacere, dai pomeriggi di un’adolescenza piena di speranze a quella sensazione di sentirsi sbagliati.

Lo spettacolo parlerà anche dei suoi sogni e delle speranze di ragazza, ma anche la consapevolezza e l’energia di una donna che ha voglia di felicità, in un viaggio tra canzoni, sorrisi, pensieri, risate e racconti. La padrona di casa sarà inoltre accompagnata dal suo gatto Rollone, dalla mamma, dalle sue amiche e da grandi ospiti con cui darà vita a momenti unici ed autentici.

Forte e Chiara, dove vedere la prima puntata in tv e in streaming

La prima puntata di Forte e Chiara va in onda questa sera, mercoledì 10 aprile 2024, in prima serata su Rai 1 a partire dalle ore 21.30 circa. Oltre alla messa in onda in tv, è disponibile anche la visione in streaming attraverso la piattaforma di Raiplay.











