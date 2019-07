Fortnite down/ Server offline per il gioco di Epic Games: migliaia di segnalazioni

Fortnite è down e sta registrando numerosi problemi in questi ultimi noti. Il gioco più famoso al mondo, capolavorotargato Epic Games, sta facendo andare su tutte le furie i suoi più accaniti giocatori in particolare nel nord Europa. Come al solito ci facciamo aiutare per i malfunzionamenti vari dal sito Downdetector.it, che registra appunto i “down” dei server più noti, leggasi quelli delle compagnie telefoniche come Vodafone, Tim e via discorrendo, ma anche di applicazioni come Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter ecc ecc. Le ultime segnalazioni riguardano appunto Fortnite, con un picco dalle ore 17:00 in avanti in particolare in Francia e Inghilterra. Le aree attorno alle due rispettive capitali, leggasi Parigi e Londra, appaiono di un colore rosso scuro, chiaro segnale di come i malfunzionamenti siano parecchi in quella zona dell’Europa.

FORTNITE DOWN, SERVER OFFLINE

Qualche disagio sparso anche in Germania, in particolare nella zona di Monaco di Baviera, nonché sul confine con i Paesi Bassi, mentre in Italia, tutto sommato, la situazione sembrerebbe essere tranquilla, con solo qualche segnalazione di colore giallo attorno alle aree metropolitane di Milano e Roma. Oltre oceano, invece, down in quel di New York, Toronto e Los Angeles, ma le due zone più colpite, come detto sopra, restano quelle di Parigi e Londra. Fra i malfunzionamenti maggiormente registrati dagli utenti vi sono quelli legati al collegamento ai server, con il gioco (che ricordiamo è online), che non riesce quindi a connettersi. Il 12% degli utenti segnala invece problematiche nel loggarsi. Questi infine alcuni dei post su Twitter da parte di utenti che segnalano appunto problemi con Fortnite: “Dove state segnalando i problemi con il server di Fortnite?”, “Perche Fortnite non mi funziona?” “Qualche giocatore UE i cui server di Fornite sono down?”. La speranza, per i milioni di videogiocatori in tutto il mondo, soprattutto per quelli europei, è che il bug possa essere risolto quanto prima dagli addetti ai lavori.

