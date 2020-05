Fortnite Epic Games: server offline/ Update per Party Reale, concerto di Steve Aoki

Pubblicità

Fortnite ci ha preso gusto, e dopo il planetario successo dell’evento di Travis Scott, Epic Games è pronto a riproporre nuovi artisti all’interno dello stesso videogame. Come fanno sapere i colleghi di Tom’s Hardware, la software house statunitense proporrà questa volta la modalità Battle Royale “Party Reale”, ospitando tre deejay di fama mondiale, leggasi Steve Aoki, deadmau5 e infine, Dillon Francis. Il trio si esibirà in maniera virtuale sul grande schermo del parco principale, e l’evento si terrà il prossimo weekend. Il concerto sarà infatti trasmesso dalle ore 3:00 alle ore 4:00 della notte di sabato 9 maggio (ora italiana), nonché dalle ore 20:00 alle 21:00 sempre di sabato 9. La cosa che bisogna sapere, per chi non avesse partecipato a questi eventi, è che si potrà accedere al concerto anche a show già iniziato: in qualsiasi momento, infatti, si potrà entrare in Fortnite Party Reale e godersi lo spettacolo.

Pubblicità

FORTNITE EPIC GAMES: BATTLE ROYALE “PARTY REALE”: TUTTI GLI EVENTI DI CONTORNO

Tutti coloro che si collegheranno al gioco nel periodo che va dalle ore 00:00 di sabato 9 maggio, alle ore 16:00 di lunedì 11 (sempre ora italiana), otterranno una ricompensa gratuita, ovvero, un dorso decorativo al neon, che si accende e si illumina a seconda della musica. L’evento non sarà comunque solo musicale, visto che si potranno effettuare molte altre attività di contorno, come ad esempio affrontare un percorso ad ostacoli aereo presso la fenditura Skydiving, partecipare alla corsa delle barche di Pescesecco, correre alla Piazza per ottenere vari oggetti. Tutte le modalità saranno comunque senza armi e senza materiali, pensate appositamente per il divertimento puro, o in termine “tecnico”, per il ca*zeggio. Attualmente Fortnite risulta essere offline perchè gli sviluppatori stanno facendo un aggiornamento del sistema attraverso una manutenzione programmata. Non è da escludere, fa sapere Tom’s Hardware, che si tratti proprio dell’update in vista del grande evento di sabato.



© RIPRODUZIONE RISERVATA