Travis Scott, Fortnite concerto evento/ Video: orari e come partecipare allo show

Il concerto evento di Travis Scott su Fortnite non ha deluso le aspettative del pubblico.Il rapper statunitense ha regalato uno spettacolo unico agli utenti Fortnite che hanno assistito gratuitamente ad un concerto interattivo e innovativo. Il nome dell’evento che è stato definito unico nel suo genere è Astronomical e rientra tra le novità della Stagione 2 Capitolo 2 di Fortnite riservate agli utenti da Epic Games. Sull’isola di Fornite è stato allestito un palco virtuale sul quale Travis Scott si è già esibito per una premier che sarà possibile rivedere nelle prossime ore. Il rapper ha aperto lo show, annunciato da uno speaker di origini aliene, con la hit Sicko Mod e ha regalato agli utenti altri successi. Un concerto di pochi minuti che ha incantato gli utenti che hanno avuto la fortuna di parteciparvi. Con il concerto di Travis Scott, Fortnite mira a conquistare anche utenti che non sono dei veri appassionati di videogame. Lo show di Travis Scott, infatti, è stato spettacolare anche per le coreografie e le scenografie che hanno portato gli utenti in un’altra dimensione.

TRAVIS SCOTT CONCERTO SU FORTNITE: ORARI E COME PARTECIPARE

Oltre alla premiere che ha avuto un grandissimo successo, il concerto di Travis Scott su Fortnite si ripeterà anche nelle prossime ore. Per permettere agli utenti di tutto il mondo di assistere allo spettacolo del rapper, sono stati scelti orari diversi, distribuiti su tre giorni che vanno da venerdì 24 a domenica 26 aprile. Come per i veri concerti, anche per quello virtuale di Travis Scott è necessario mettersi in fila per prendere posto. I cancelli virtuali vengono aperti mezz’ora prima dell’inizio dell’evento che è totalmente gratuito. Per partecipare, infatti, è sufficiente scaricare Fortnite e avere la versione 12.41 di Fortnite. Gli utenti che partecipano al concerto ricevono anche dei regali che potranno utilizzare per la loro avventura su Fortnite. Chi, invece, spera di avere lo skin di Travis Scott deve superare tutte le sfide di Astronomical. Dopo il primo spettacolo, ecco gli orari delle quattro repliche del concerto di Travis Scott su Fortnite:



Venerdì 24 aprile alle 16:00

Sabato 25 aprile alle 06:00

Sabato 25 aprile alle 17:00

Domenica 26 aprile alle 00:00





