Anticipazioni Fragili, oggi 16 agosto 2024 in onda oggi su Canale5 le due puntate

Andrà in onda questa sera, venerdì 16 agosto 2024, su Canale5 la miniserie Fragili, dalle anticipazioni si scopre che la trama ruota attorno allo scontro generazionale tra anziani e giovani. È una commedia in cui si ride ma si affrontano anche tematiche importanti tra le iniziali diffidenze reciproche che poi verranno smussate. Nel dettaglio le anticipazioni Fragili rivelano che un gruppo di anziani a causa di uno sfratto improvviso dalla loro casa di riposo, si ritroverà suo malgrado ospite in una comunità educativa per giovani senza famiglia.

Inizialmente le differenze generazionali creeranno non pochi conflitti e incomprensioni, ma lentamente i personaggi inizieranno a scoprire quanto abbiano bisogno l’uno dell’altro. Ciò che li unisce è la fragilità condivisa (da qui il titolo), che si trasforma in una forza comune, creando legami profondi tra nonni mancati e nipoti improvvisati. Questa trasformazione permetterà loro di superare le difficoltà e di formare una nuova, grande famiglia. Il racconto è impreziosito anche da un cast di prim’ordine e la sceneggiatura punta a mescolare i toni della commedia con quelli più drammatici e non mancheranno anche spunti di riflessione su tematiche importanti coma la solitudine, l’abbondano ed il senso di inadeguatezza.

Fragili anticipazioni: nel cast figurano Barbara Bouchet, Corinne Clery e Barbara Alberti

Svelate le anticipazioni Fragili, la miniserie di Canale5 non resta che rivelare altri dettaglio. Innanzitutto va sottolineato che nel cast di Fragili sono protagonisti molti attori noti e conosciuti come Barbara Bouchet, Corinne Clery, Massimo Dapporto, Maurizio Mattioli, Barbara Alberti e, per la prima volta sul set, Filippo Bordignon, atleta e ballerino affetto da sindrome di down. Della miniserie prodotta dalla Sunshine e diretta da Raffaele Mertes inizialmente erano previste due puntate ma Canale 5 ha deciso di trasmettere entrambi gli episodio in un’unica serata.

Ispirata a vicende realmente accadute, annunciate le riprese per il novembre del 2023, Fragili era inizialmente previsto, per la sua prima visione tv, nel corso della primavera del 2024. Avevamo perso le tracce di questo lavoro e, dunque, un po’ a sorpresa è stata collocata in piena estate. La miniserie affronta anche altri temi importanti come l’abbandono e la solitudine e il messaggio finale sancisce che le nostre debolezze, quando condivise e comprese, possono diventare la base per costruire qualcosa di forte e duraturo.

Fragili: come vedere in diretta streaming la fiction di Canale 5

Svelate le anticipazioni Fragili ed elencato il cast degli attori principali non resta che ricordare che entrambi gli episodi di “Fragili” vanno in onda venerdì 16 luglio 2024 a partire dalle 21.20 su Canale 5. Gli episodi della miniserie sono visibili, in live streaming e on demand, anche sulla piattaforma Mediaset Infinity e saranno pienamente disponibili dopo la messa in onda. L’appuntamento con la fiction Fragili è per questa sera a partire dalle 21.15 circa su Canale5 dopo il primo episodio intorno alle 23.20 verrà trasmesso il secondo.