Fragili serie tv 2 si farà? Silenzio Mediaset ma collocazione non convince

Questa sera, venerdì 16 agosto 2024, Canale5 trasmetterà in prima e seconda serata le due puntate della serie tv Fragili. La trama della fiction ruota attorno allo scontro generazionale tra un gruppo di anziani ospiti di una casa di cura sfrattati e dei giovani di un centro per ragazzi problematici. Nonostante le iniziali diffidenze le due generazioni troveranno un punto di incontro. La fiction si ispira a fatti realmente accaduti anche se non si ispira ad un’unica vera e propria storia ma in molti si chiedono se la serie tv Fragili 2 si farà.

Location Fragili, dov'è stata girata fiction di Canale5 in onda oggi/ Splendida Riviera del Conero (Marche)

Fragili serie tv 2 si farà? Al momento non c’è una risposta certa perché la dirigenza Mediaset tace ma se si considera la collocazione non è necessario sottolineare come la rete creda molto poco nella buona riuscita della fiction. Il primo ciak di “Fragili”, le riprese si sono svolte per tutto il mese di novembre 2024, era finito addirittura sull’Ansa e la fiction sarebbe dovuta andare in onda in pieno periodo di garanzia, nella primavera 2024. E invece è slittata fino ad essere trasmessa interamente nel lungo ponte di Ferragosto.

Fragili anticipazioni, miniserie Canale5 in onda oggi, 16 agosto 2024/ Trama ruota su conflitto generazionale

La serie tv Fragili avrà una seconda stagione? C’è chi tuona: “Buttata a Ferragosto”

Fatte queste premesse sembra una logica conseguenza il fatto che Fragili 2 non si farà nonostante un cast molto valido che vanta attori come Massimo Dapporto, Corinne Clery, Irene Ferri, Barbara Bouchet, Raniero Monaco Di Lapio, Mino Abbacuccio, Maurizio Mattioli, Salvatore Misticone, Irene Ferri e tanti altri. Insomma Mediaset non crede molto in questa fiction ed in queste ore non sono mancati delle critiche e sul web in molti si sono chiesti: “Fragili va in onda su Canale 5 venerdì 16 agosto dalle 21.30 all’1.30. Il prodotto finito sarà così debole da aver indotto Mediaset a scegliere il periodo di minor appeal televisivo dell’anno?”