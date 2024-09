Chi è Frah Quintale e soprattutto ha una fidanzata? Annoverato tra i cantautori e rapper più importanti degli ultimi anni, Francesco Servidei, questo il suo vero nome, ha saputo farsi notare in ambito musicale mixando sapientemente la musica indie con quella mainstream collezionando milioni e milioni di stream sulle piattaforme di ascolto musicale. Classe 1989, Francesco Servidei, nome d’arte Frah Quintale, si appassiona sin da giovanissimo alla musica e così giovanissimo inizia un percorso artistico con il duo dei Fratelli Quintale pubblicando ben cinque album. La scalata al successo è lenta, ma nel 2016 si fa notare come solista pubblicando il suo primo EP 2004 seguito dal primo singolo “Colpa del vino”. Il successo non arriva, ma qualche anno dopo grazie al singolo “Cratere” raggiunge la grande popolarità.

Per quanto concerne la vita privata non è dato sapere se Frah Quintale ha una fidanzata oppure no, anche se il rapper dalle pagine di Rolling Stone ha parlato di storie d’amore e di come i social abbiano influito cambiando le cose: “quando non c’erano i social se ti lasciavi non avevi poi un modo così preciso per sapere come stava la tua ex. Oggi ricevi un gigantesco schiaffone perché stai ad osservare una persona che continua la sua vita senza di te”.

Frah Quintale, la ex fidanzata nel video Gravità

Non è dato sapere se Frah Quintale è attualmente fidanzato, ma di sicuro in passato ha avuto una fidanzata. Si tratta di una giovane ragazza comparsa nel videoclip del suo brano “Gravità” di cui ha detto: “È una mia ex”. Una scelta che il rapper ha giustificato così: “alla fine è la mia vita. Non riesco a separare in maniera così netta il mio lato privato da quello pubblico. Inizialmente avevo montato quelle immagini solo per me, poi mi sono reso conto che erano belle e stavano bene sulla musica. Ai tempi stavamo ancora insieme, le ho chiesto cosa ne pensasse e per lei era ok”.

Anche se la storia d’amore con la ex fidanzata è finita, il rapper ha deciso ugualmente di pubblicare il video con la sua presenza: “quel video è vero. Racconta di una vacanza incredibile, non penso che se lo vedrò tra dieci anni proverò qualche imbarazzo, anzi, secondo continuerà ad essere una cosa bella”.