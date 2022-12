Frana Ischia, soccorritore “Ho trovato io Mariateresa Arcamone”/ “Braccio tra fango…”

La frana di Ischia, anzi, di Casamicciola, ha restituito ieri il corpo della dodicesima vittima, dispersa sino a poche ore prima. Si tratta di Mariateresa Arcamone, barista sull’isola, individuata da un soccorritore che ha condiviso ai microfoni dell’inviato del TgR Campania, Vincenzo Perone, il racconto del ritrovamento. Il servizio è stato mandato in onda nel corso di “Storie Italiane”, su Rai Uno, nel corso della mattinata di oggi, mercoledì 7 dicembre 2022, giorno in cui a Casamicciola si celebrano i funerali delle persone morte sotto la valanga di detriti e di fango staccatasi dalla montagna che sovrasta l’abitato.

Il giovane che ha ritrovato l’ultima dispersa della frana di Ischia ha asserito: “Non so nemmeno chi ci abbia guidato in questa zona. Io mi sono spinto un po’ più su. Abbiamo rotto un telone di un prefabbricato e io mi sono infilato in un anfratto, ero nel fango fino a mezzo busto. Ho spostato un po’ di rami per capire da dove provenisse questa puzza. Dopodiché, è uscito fuori un braccio e a quel punto abbiamo lasciato spazio alle operazioni dei vigili del fuoco”.

MARIATERESA ARCAMONE, ULTIMA VITTIMA DELLA FRANA DI ISCHIA. I VIGILI DEL FUOCO: “AVERLA TROVATA È QUASI UN MIRACOLO”

Il soccorritore ha aggiunto che Mariateresa Arcamone, travolta dalla frana di Ischia, “lavorava al bar ‘La lucciola’ a Forio, spesso ci trovavamo. Cosa mi ha spinto a continuare questi scavi è stata la volontà di dare al papà e al fidanzato un corpo su cui piangere. Loro sono sempre stati con noi mentre la cercavamo”.

All’inviato Rai Vincenzo Perone, un rappresentante dei vigili del fuoco ha detto: “È stato difficile poter recuperare il corpo di Mariateresa Arcamone. Averla trovata è quasi un miracolo, perché dopo la frana di Ischia c’è una marea di fango a Casamicciola e non era semplice arrivare a questo risultato. Noi pensiamo sempre a salvare vite umane, questi sono momenti difficili. Pensiamo però anche all’importanza per i familiari di riavere il corpo della persona cara”.

