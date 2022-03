Franca Bettoja, chi è moglie Tognazzi/ “Mi faceva la corte, ma non mi divertiva perché…”

Chi è Franca Bettoja?

Franca Bettoja è stata la moglie del celebre attore Ugo Tognazzi. L’attrice lo sposò nel 1972, sette anni dopo averlo conosciuto. La coppia visse a Velletri in una grande casa, aperta successivamente al pubblico per promuovere iniziative culturali di vario genere. Ebbero due figli, Gianmarco nel 1967 e Maria Sole nel 1971. Gli altri figli, avuti dalle precedenti relazioni di Ugo, sono sempre stati benvoluti in famiglia, soprattutto Ricky Tognazzi, che ha poi ripercorso le orme del padre.

Ugo Tognazzi, La Voglia Matta di Vivere/ L'eterno Conte Mascetti, la malattia e...

In una bella intervista pubblicata dal sito ugotognazzi.com, la moglie Franca Bettoja ha ricordato con parole affettuose la loro storia d’amore, ripartendo dal principio: “All’inizio era un signore che mi faceva la corte, ma a me la cosa non divertiva molto, perché io ero fidanzata ed ero presa da tutt’altre faccende. Lui era un amico di famiglia, conosceva i miei e quando veniva da Milano era nostro ospite”.

Pat O'Hara e Margarete Robsahm, ex compagne Ugo Tognazzi/ Due grandi amori in pochi anni

Franca Bettoja, il ricordo del marito Ugo Tognazzi: “La sua onestà dava fastidio”

Interpellato sul rapporto con Ugo Tognazzi, la moglie Franca Bettoja ha descritto l’attore come una persona estremamente candida nel privato. Sia nei modi di porsi altri, sia nei modi di fare: “Caratterialmente era molto generoso ed estremamente candido. Mi ricordo che gli dicevo: ma perché non vai in giro con un giglio in mano? Era una delle persone più oneste che abbia mai conosciuto, anche da ragazzo”, ha raccontato Franca.

“Lo era in tutte le sue manifestazioni: diceva sempre quello che pensava, ammetteva sempre i propri sbagli perché ne faceva uno ogni due minuti, ma li pagava tutti di persona“. Ed è così che Franca Bettoja è giunta alla conclusione che il carattere spontaneo di Tognazzi, avesse in un certo senso infastidito alcune frange della società: “In particolare modo certe persone di un giro dove tutto è in gran parte sommerso, dove si fa tutto di nascosto”.

FRANCA BETTOJA, MOGLIE UGO TOGNAZZI/ "Ha avuto un ruolo fondamentale in famiglia"

© RIPRODUZIONE RISERVATA