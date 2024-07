Margarete Robsahm e Franca Bettoja, chi sono le mogli di Ugo Tognazzi/ Prima la storia con Pat O’Hara…

Ugo Tognazzi e le mogli: prima del matrimonio c’è stata la grande passione con Pat O’Hara

Ugo Tognazzi, ricordato come una vera e propria icona del cinema italiano, non è stato solo un grande attore, ma anche un uomo che ha vissuto intensamente le sue relazioni sentimentali. Le donne hanno avuto un ruolo fondamentale nella sua vita, ispirando e influenzando la sua arte. Due di queste donne incontrate lungo la sua strada diventarono le mogli di Ugo Tognazzi, prima di sposarsi, però, l’attore avrà un altro grande amore.

La prima grande passione di Tognazzi fu infatti Pat O’Hara, una ballerina irlandese conosciuta durante una tournée teatrale. Una relazione passionale e travolgente, dalla quale nacque un figlio, il celebre Ricky Tognazzi, oggi affermato regista. Nonostante l’amore profondo che per anni li ha tenuti insieme, la coppia, che mai convolò a nozze, si separò nel 1961.

Margarete Robsahm e Franca Bettoja sono state le mogli di Ugo Tognazzi

Dopo la separazione da Pat O’Hara, Ugo Tognazzi conobbe, sul set del film Il mantenuto, l’attrice norvegese Margarete Robsahm che, nel 1963, divenne la prima delle sue due mogli. Il loro matrimonio durò pochi anni, ma lasciò un segno profondo nella vita dell’attore, anche perché diedero alla luce Thomas, secondo figlio di Ugo Tognazzi.

La donna che ha conquistato definitivamente il cuore di Ugo Tognazzi è stata Franca Bettoja, un’attrice romana con la quale si sposò nel 1972. La loro storia d’amore durò fino alla scomparsa dell’attore e, fino alla fine, è stata per lui la confidente perfetta nonché la madre dei suoi due figli, Gianmarco e Maria Sole, entrambi oggi affermati nel mondo dello spettacolo. Le storie d’amore di Ugo Tognazzi sono state spesso una fonte di ispirazione per la sua carriera. Molti dei suoi personaggi riflettevano le emozioni e le esperienze vissute nella sua vita privata: temi come l’amore, la passione, la gelosia, la perdita sono infatti ricorrenti nei suoi film.

