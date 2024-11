Franca Gandolfi ha rappresentato l’amore più puro per Domenico Modugno. Non a caso, a piangere la sua morte il 6 agosto del 1994, c’era proprio lei assieme agli amati figli Marco, Massimo e Marcello. Il cantante e la moglie trascorsero insieme tutta la loro vita, malgrado un tradimento dell’artista con Maurizia Calì, dalla quale ebbe un figlio di nome Fabio, che fu riconosciuto molti anni dopo la sua nascita. Per quanto concerne la storia d’amore con Franca, il primo incontro avvenne negli anni cinquanta, quando lei attrice si presentò al centro sperimentale di cinematografia per sostenere un provino.

In una intervista rilasciata al Corriere della sera Franca Gandolfi, la moglie di Domenico Modugno, racconta come il futuro compagno se ne approfittò di lei, durante le prove, per rubarle un bacio. Un gesto che non fece scoccare il colpo di fulmine, tutt’altro. Con il tempo però Franca rimase ammaliata dai modi di fare del cantante.

Domenico Modugno e il matrimonio con Franca Gandolfi

“Quel gesto che fece durante i provini me lo rese antipatico e per un anno lo tenni alla larga”, assicura Franca Gandolfi. Nel corso dei mesi, come dicevamo, qualcosa si modificò nel loro rapporto e la donna iniziò a vedere con occhi diversi l’artista. Dopo cinque anni dal loro primo incontro decisero di sposarsi con rito civile e in seguito anche con rito religioso. “Avvertivamo la necessità di dirci sì davanti a Dio, quello è stato un momento solo nostro”, il ricordo commovente della Gandolfi.

Dopo aver pronunciato il fatidico sì, la relazione si incanala in una via pericolosa. Siamo all’inizio degli anni sessanta quando Domenico Modugno inizia una storia parallela con Maurizia Calì. Un vero e proprio tradimento ai danni della moglie che, tuttavia, deciderà di sorvolare per il troppo amore nei suoi confronti. “Era un dongiovanni, ma gli ho perdonato tanto”, ha rivelato Franca Gandolfi parlando della sua storia con Domenico Modugno.

