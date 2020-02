Franca Sebastiani ex compagna di Massimo Ranieri/ Prima di morire: “un amore vero”

Franca Sebastiani, scomparsa nel 2015 dopo aver lottato a lungo contro un tumore, è l’ex compagna di Massimo Ranieri. A unirla al noto cantante, una figlia, Cristiana; a separarli il successo che negli anni ’70 ha travolto il cantante. Per qualche tempo i due hanno cercato di mantenere segreta la loro relazione, ma col tempo, probabilmente spaventati dall’impatto che una notizia del genere avrebbe avuto sulla carriera dell’artista, si sono allontanati. Franca Sebastiani, però, non ha mai portato rancore e, in un’intervista concessa a Domenica Live poco prima di morire, ha confermato di amarlo ancora: “Ho sentito di dire anche di questo mio amore smisurato per il padre di mia figlia”, ha spiegato l’ex performer, che in quel periodo ha parlato del loro sentimento in un libro. Un legame che “è stato interrotto”, ma che tutti conoscevano e che per anni lei a continuato a coltivare in segreto: “non mi vergogno di questo amore – ha detto nell’intervista concessa a Barbara D’Urso – l’amore è la cosa più bella e più pura […] e questo è l’amore vero”.

Franca Sebastiani: “Lui aveva fatto il suo dovere, ma…”

Dopo aver rinunciato alla sua storia d’amore con Massimo Ranieri, Franca Sebastiani ha provato a rifarsi una vita accanto ad altri compagni: “mi sono risposata – ha rivelato a Domenica Live – ho tentato altre relazioni, ho un’altra figlia che io adoro che mi ha dato anche lei altri 4 nipoti, oltre alla grande (Cristiana, ndr), che mi ha dato Massimino”. Ma il suo cuore non ha mai smesso di battere per il suo primo amore, difeso a spada tratta dall’accusa di averla lasciata da sola con una figlia, anche quando le forze la stavano abbandonando: “Ci sono tante cose che la gente non sa – ha precisato infatti la cantante a Domenica Live – Lui aveva fatto il suo dovere, mi disse: ‘io non ti abbandonerò mai’, poi sono stati i suoi produttori che lo hanno allontanato e lui voleva vedere la bambina, più di una volta”. In quell’intervista, l’ex compagna di Massimo Ranieri ha inoltre precisato: “destino ci ha separati”, ma “nel sentimento l’ho sempre aspettato, anche se non saremo più insieme”.

