Franca Sebastiani, moglie Massimo Ranieri/ “Ciò che ho provato per lui vive in me”

Franca Sebastiani è la moglie di Massimo Ranieri: un amore importante, ma turbolento quello nato tra i due che hanno anche avuto una figlia. Ma andiamo per ordine: la prima ed unica moglie è stata Franchina, una ex cantante scomparsa a causa di un tumore pochi anni fa. Tra i due c’è stato un grandissimo amore; un sentimento forte suggellato anche dalla nascita nel 19871 della figlia Cristiana. Proprio la nascita della figlia è stata però una sorta di spartiacque tra i due: Franchina, nota giornalista e cantante nel mondo dello spettacolo, e Massimo Ranieri una delle voci più belle e promettenti della musica italiana. Sono gli anni d’oro di Ranieri, anni in cui il cantautore napoletano si ritrova sulla cresta dell’onda e decide, inspiegabilmente, di non riconoscere la figlia Cristiana. E’ l’inizio della fine del loro matrimonio: Cristiana seppur non riconosciuta dal padre viene educata dalla madre Franca. Nel 1995 però Ranieri decide di riconoscere la figlia.

Leyla Martinucci, ex fidanzata Massimo Ranieri/ Otto anni d'amore, poi l'addio...

Chi era Franca Sebastiani, la moglie di Massimo Ranieri

Franca Sebastiani non è stata solo la moglie di Massimo Ranieri. Conosciuta con il nome di Franchina, la ex moglie di Massimo Ranieri si è fatta conoscere come giornalista e cantante partecipando a diversi Festival canori come il Girofestival dove ha gareggiato con il brano “Sarà”. La Sebastiani però si è fatta apprezzare e conoscere anche come giornalista e scrittrice e poco prima di morire ha scritto un libro in cui ha parlato anche della sua storia d’amore con Ranieri.

Perché Giovanni Calone si chiama Massimo Ranieri?/ C'entra Grace Kelly e...

“Se chiudo gli occhi rivedo il viso di ragazzino di Massimo e risento il calore del suo abbraccio. Oggi non ho paura di morire, ciò che ho provato per Massimo rivive in me in una forma pura e profonda e mi sostiene, nonostante tutto. Voglio lasciare una traccia nel cuore della gente, per questo ho scritto un libro. La decisione di liberarmi dal peso di tanti ricordi è un’esigenza irrinunciabile. Il mio libro è uno spunto per dire a Massimo quanto gli ho voluto bene. Una delle gioie più grandi è stata quando nel 1995 Massimo ha deciso di riconoscere pubblicamente nostra figlia Cristiana” – ha scritto nel suo libro.

LEGGI ANCHE:

Giuseppina e Umberto, genitori Massimo Ranieri/ "Li crediamo immortali, ma..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA