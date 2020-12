Franca Sebastiani, ex moglie Massimo Ranieri/ La donna: “Gli ho voluto bene”

Franca Sebastiani è stata la ex moglie di Massimo Ranieri e madre della figlia Cristina Calone. Un amore importante quello che ha legato la donna all’istrione della musica italiana. Il primo incontro, la scintilla e la grande passione sfociata poi in un matrimonio suggellato, nel 1970, dalla nascita della figlia Cristina. Una figlia che Massimo Ranieri ha riconosciuto dopo 25 anni a conferma che purtroppo dopo il matrimonio il rapporto con la ex moglie non è stata proprio idilliaco. Poi la terribile notizia: nel 2015 Franca muore a causa di un cancro. Un epilogo tristissimo che ha colpito enormemente Ranieri. La donna nella sua vita ha dovuto più volte combattere contro il cancro: la prima forma le è stata diagnosticata nel 1969 poi seguita da ben quattro forme di tumore. Nonostante tutto Franca non si è mai arreso, anzi ha continuato a lottare consapevole del dolore e della sofferenza che provava. Cosa ha allontanato però Franca e Massimo?

Franca Sebastiani: “ciò che ho provato per Massimo Ranieri rivive in me in una forma pura e profonda”

Stando alle parole pronunciate da Franca Sebastiani sarebbero stati i produttori dell’artista che, nel momento clou della sua carriera, non volevano avesse un rapporto con una donna. Anche se il matrimonio è terminato, Franchina ha continuato sempre a provare un fortissimo sentimento per l’ex marito; sentimento che ha raccontato anche in un libro pubblicato poco prima della sua morte in cui ha raccontato anche il suo grande amore per Ranieri. Ecco uno stralcio in cui la donna si rivolge proprio all’uomo della sua vita: “se chiudo gli occhi rivedo il viso di ragazzino di Massimo e risento il calore del suo abbraccio. Oggi non ho paura di morire, ciò che ho provato per Massimo rivive in me in una forma pura e profonda e mi sostiene, nonostante tutto. Voglio lasciare una traccia nel cuore della gente, per questo ho scritto un libro. La decisione di liberarmi dal peso di tanti ricordi è un’esigenza irrinunciabile. Il mio libro è uno spunto per dire a Massimo quanto gli ho voluto bene. Una delle gioie più grandi è stata quando nel 1995 Massimo ha deciso di riconoscere pubblicamente nostra figlia Cristiana”.



