Francesca Alotta, dal tradimento del marito all’aborto/ “Lasciata sola in ospedale”

Francesca Alotta, una vita segnata da due grandi dolori: l’aborto e il tradimento del marito. La cantante di “Non amarmi” ha sofferto molto dal punto di vista sentimentale e non ha alcun timore nel raccontarlo. Negli studi di “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone, infatti, la cantante ha rivelato “quando ero più giovane non avevo questa cosa del perdono, quindi chiudevo subito. Adesso ho perdonato, però ci sono le recidive”. Non solo, la cantante ha anche parlato del tramonto del marito: “il mio compagno per 9 anni l’ho perdonato inizialmente, poi l’ho lasciato. Oggi siamo amici, ci vogliamo un gran bene. Sarò all’antica ma io non riesco ad avere storie così, cerco il grande amore. Ora sono single da un anno”.

Non solo il tradimento del marito, visto che la Alotta ha dovuto fare i conti anche con l’aborto di un figlio. “E’ stato terribile. Il mio compagno mi ha poi lasciata in ospedale da sola, non l’ho mai perdonato per questo”. Un dolore enorme quello vissuto dalla cantante di “Non amarmi” che parlando proprio del marito ha aggiunto: “non era la persona giusta e speravo che cambiasse. Io ero innamorata persa, ma purtroppo non sempre si può avere tutto ciò che si desidera. Aspettavo un bambino e l’ho perso perché ho scoperto che lui aveva un’altra. In ospedale sono stata lasciata sola e poi ho deciso di lasciare mio marito”.

La vita di Francesca Alotta ha dovuto fare i conti in diverse occasioni con il dolore. Prima il tradimento del marito e poi l’aborto avvenuto quasi poco dopo la scoperta. La perdita di un figlio ti segna la vita, anche se la cantante non nasconde di sognare ancora un giorno di poter diventare mamma. Eppure dopo l’aborto ha scoperto che potrebbe diventare mamma con grande difficoltà: “per me è stato complicato perché io sono nata mamma e ho capito che il mio percorso è essere mamma di più bambini”.

Pur non essendo diventata mamma, la Alotta avvicinandosi alla fede ha scoperto che sarebbe potuta diventare mamma in un altro modo: ” quando mio padre è stato male sono andata da Padre Pio e un sacerdote mi ha detto che, forse, la mia strada era aiutare gli altri ed è quello che faccio””.











