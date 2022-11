Shalana Santana, chi è la compagna di Massimiliano Gallo/ “Insieme da 4 anni e…”

Chi è Shalana Santana, la compagna di Massimiliano Gallo

Shalana Santana è la compagna di Massimiliano Gallo. La donna ha una lunga carriera di modella alle spalle. Ha iniziato a lavorare nel campo della moda a 20 anni. Nei primi anni del duemila si è trasferita in Italia e da diversi anni è un’affermata attrice. È salita alla ribalta con i film “The Grotto” e “Ci devo pensare” ed è nota per aver partecipato alla serie “L’Alligatore”. Prima dell’incontro con Shalana, Massimiliano è stato legato sentimentalmente ad Anna, la fidanzata storica che ha sposato diversi anni fa. La coppia ha avuto una figlia di nome Giulia, oggi 19enne. In seguito al divorzio l’attore ha avuto un vero colpo di fulmine per Shalana.

Nunzio Gallo, chi è il padre di Massimiliano Gallo/ Canzonissima 56' e la moglie Bianca Maria Varriale

Come Massimiliano, anche quest’ultima ha un’importante relazione alle spalle con il dentista Alessandro Lukacs. L’attrice, nata in Brasilia (capitale del Brasile), si è trasferita a Milano nel 2006 insieme al suo ex compagno. A cinque anni dal trasferimento a Milano, i due si sono spostati a Napoli (la città d’origine di Alessandro) e hanno avuto un figlio. Shalana Santana e Massimiliano Gallo si sono conosciuti nel corso di una cena con alcuni amici in comune. L’attore è rimasto subito colpito dal fascino dell’ex modella. Nonostante ciò, la loro relazione è stata caratterizzata dalla mancanza di fretta.

Anna ex moglie di Massimiliano Gallo e la figlia Giulia/ "L'amore è finito ma..."

Massimiliano Gallo vicino alle nozze con Shalana Santana?

Shalana Santana e Massimiliano Gallo hanno avuto delle storie importanti alle spalle. Lo stesso Massimiliano ha ammesso durante un’intervista di aver aspettato qualche tempo prima di andare a convivere con Shalana Santana proprio per non turbare il figlio. In un’intervista rilasciata a lifestyleblog tre anni fa la moglie lo definì “un grande artista, uno dei più completi“. Un parere che non è frutto solo dell’amore che li lega. “Ho sempre ammirato il suo lavoro e principalmente il rispetto che ha per questo lavoro. Lui ha fatto tanti anni di gavetta e finalmente ora vieni riconosciuto per la sua bravura“, disse Shalana Santana.

Peraltro, i due la pensano allo stesso modo sulla recitazione, visto che condividono questo amore. “Sappiamo entrambi come è faticoso riuscire a lavorare in un paese non meritocratico. Per noi fare questo lavoro è un onore“, aggiunse la moglie di Massimiliano Gallo, assicurando che non ha mai chiesto al marito di presentargli qualcuno o di “raccomandarla“. Massimiliano Gallo sarebbe pronto anche a sposare Shalana Santana: “Ho appena ottenuto la firma sul divorzio e voglio sposare la mia fidanzata, l’attrice e modella brasiliana Shalana Santana. Siamo insieme da quattro anni e sono pronto per il grande passo”, ha dichiarato.











