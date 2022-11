Wendy Windham “ricompare” a Domenica In/ Messaggio a Paolo Bonolis: “Seguimi!”

Wendy Windham è stata la sorpresa del giorno a “Domenica In”, trasmissione di Rai Uno condotta da Mara Venier e andata in onda nel pomeriggio di oggi, domenica 6 novembre 2022. L’ex soubrette statunitense, che il pubblico italiano ha imparato a conoscere grazie alla sua presenza nella trasmissione Rai “I Cervelloni”, andata in onda dal 1994 al 1996 e presentata da Paolo Bonolis, ha inviato un videomessaggio di saluto proprio a quest’ultimo, che si trovava in studio per parlare del suo nuovo libro.

La clip è durata davvero pochi secondi, ma ha comunque strappato un sorriso a Bonolis, che non vedeva la sua “vecchia” compagna d’avventura da molti anni, tanto che, al rientro in studio, Mara Venier ha dichiarato: “A lei ora non interessa più niente di questo mondo. Ha sposato un americano molto ricco, vive a Miami in una villa pazzesca“. Paolo Bonolis annuiva senza rispondere, così zia Mara gli ha chiesto il motivo per il quale reagisse così e lui ha ammesso: “Perché mi ha chiesto di seguirla su Instagram, ma io non c’ho ‘ste cose!”.

WENDY WINDHAM: CHE FINE HA FATTO? RITIRATA A VITA PRIVATA NEL 2002

Nel suo videomessaggio, Wendy Windham ha rivolto un saluto affettuoso a Paolo Bonolis e ha anche pubblicizzato il suo profilo Instagram, nel quale, se lo si consulta, campeggia un riferimento ai suoi trascorsi lavorativi nel nostro Paese: “Ex Italian Tv Personality”. Nonostante sia stata uno degli emblemi degli anni Novanta, Wendy Windham ha inteso ritirarsi a vita privata nel lontano 2002, dunque ormai vent’anni fa, e le sue ultime comparsate sul piccolo schermo si riferiscono a “Ciao Darwin” (altro format condotto da Bonolis) e a “La Sai L’Ultima?”.

Inoltre, nel 1998 recitò per una puntata in “Un Medico in Famiglia“, storica fiction di Rai Uno con Lino Banfi e Giulio Scarpati e rimasta nei cuori di tutti gli italiani.











