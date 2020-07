FRANCESCA ALOTTA/ Video duetto “Non amarmi” con Fausto Leali (Ora o mai più)

C’è anche Francesca Alotta nel cast dei concorrenti della prima edizione di Ora o mai più, il programma condotto da Amadeus che torna in replica nelle domeniche pomeriggio estive di Rai Uno. La cantante palermitana che ha toccato l’apice del proprio successo nel 1992 vincendo il Festival di Sanremo con il brano “Non amarmi”, cantato in coppia con Aleandro Baldi, è subentrata in corsa a Donatella Milani. Quest’ultima ha dovuto rinunciare al programma dopo una sola puntata a causa di problemi familiari, salvo ripresentarsi l’anno dopo ai nastri di partenza dello show concludendolo in ottava posizione (ultima) e in aperta polemica con la trasmissione. Partenza ad handicap, dunque, quella di Francesca Alotta, che sotto la sapiente guida di Fausto Leali ha detto comunque la sua fin dal primo atto della sua partecipazione allo show concludendo la puntata d’esordio al quarto posto.

FRANCESCA ALOTTA A ORA O MAI PIU’ NELLA SECONDA PUNTATA

Nel corso della prima manche della seconda puntata, in onda oggi pomeriggio su Rai Uno, Francesca Alotta ha duettato con il coach Fausto Leali sulle note del cavallo di battaglia di quest’ultimo: “Mi manchi”. Applausi a scena aperta per entrambi così come per la seconda esibizione della Alotta, che ha cantato la sua “Non amarmi” meritando persino un 9 dalla sempre molto esigente Patty Pravo a fronte dei tutti 7 degli altri giudici. Una vita non fortunata quella di Francesca Alotta, che ha dovuto affrontare la perdita di un bambino, i tradimenti del marito e le indebite pressioni di uno stalker. Purtroppo, però, alla sua porta ha bussato da qualche tempo anche un altro nemico: un tumore. “È l’ennesima battaglia, quando stai rischiando la tua vita ti rendi conto di quanto essa sia preziosa”, ha raccontato da Caterina Balivo a Vieni da me. Negli ultimi tempi, però, è apparsa solare e in ottima forma sulla sua pagina Facebook: la speranza è che il peggio sia ormai alle spalle.





