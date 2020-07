Francesca Antonelli innamorata di Andrea/ “Tu mi reputi tua sorella, io invece ti reputo un figo”

Francesca Antonelli ha fatto un grande passo in avanti a Temptation Island 2020: dopo aver osservato a lungo Andrea, il fidanzato di Anna, ha deciso di farsi avanti ed esternare ciò che sente. “Sono sei giorni che ti conosco, mi hai avvicinata a te subito, tu mi reputi tua sorella, io invece ti reputo un figo”, ha detto, “sono contenta che tu ti sia aperto con me, non mi va di vederti triste. Mi piace tutto di te, quindi semmai avrai un pensiero al di là di questo posto, io ci sono“. Per Battistelli è stato un colpo al cuore, ma questo non vuol dire che la bellezza di Francesca lo abbia convinto ad abbandonare i pensieri sulla fidanzata. Anzi, dopo aver rivelato di aver apprezzato le sue parole, ha dato un bel due di picche alla Single, dichiarandosi ancora innamorato della sua metà. Clicca qui per guardare il video di Francesca e Andrea. La situazione però potrebbe cambiare in fretta, soprattutto nel caso in cui Andrea dovesse scegliere di restituire il ‘favore’ ad Anna e giocare con la sua stessa strategia.

Francesca Antonelli, come andranno le cose con Andrea?

Francesca e Andrea vivranno momenti felici a Temptation Island 2020. Dopo la dichiarazione che la single ha fatto al fidanzato di Anna la scorsa settimana, sappiamo che la situazione potrebbe evolversi in modo inaspettato. Se da un lato Anna supererà diversi limiti, tanto che il fidanzato dirà “Ho già visto abbastanza per i gusti miei”, dall’altro sarà la stessa fidanzata a perdere le staffe di fronte a certe scene. Tuffi in mare, abbracci e forse qualcosa di più: Andrea deciderà di avvicinarsi alla Tentatrice? Oppure la coppia arriverà in silenzio al falò di confronto, dove per forza di cose dovranno mettere a nudo i loro sentimenti? E’ ancora tutto da vedere e soprattutto non possiamo escludere che Francesca voglia fare qualche nuovo passo in avanti. Soprattutto alla luce delle parole importanti che, nonostante la timidezza, è riuscita a dire ad Andrea.

Video, una dichiarazione inaspettata





