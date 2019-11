FRANCESCA ANTONINI, MOGLIE GIORGIO TIRABASSI/ “Siamo stati separati, ma poi…”

È notizia dell’ultim’ora quella dell’infarto di Giorgio Tirabassi, attore e regista romano sposato dal 2012 con l’ex ballerina Francesca Antonini. Proprio la moglie, negli ultimi tempi, gli è stata particolarmente vicina insieme anche ai figli Nina e Filippo. La loro unione è stata ufficializzata (dunque consolidata) dopo ben 20 anni di fidanzamento. I due hanno vissuto alti e bassi, momenti gioiosi e momenti di crisi. Rientrano tra i primi le nascite dei loro due ragazzi, che in un certo qual modo hanno contribuito a fare da collante nella coppia, e tutti quei ricordi più o meno piacevoli che condividono come complici. Tipo questo: Giorgio e Francesca hanno superato la famigerata crisi del settimo anno, che li ha portati a stare lontani per cinque-sei mesi salvo poi ritrovarsi e tornare più forti di prima. In un’intervista rilasciata a Vieni da me, Tirabassi ha parlato a lungo della sua vita matrimoniale: “Abbiamo fatto due figli, in trentuno anni insieme”, ha raccontato. “Abbiamo avuto anche la crisi del settimo anno, quella da manuale, dove ci siamo separati per cinque o sei mesi. Separati con le crisi e con tutte le cose del caso”.

Francesca Antonini moglie Giorgio Tirabassi, i “momenti critici” nella relazione

Per Giorgio Tirabassi e Francesca Antonini non è stato facile ricomporre i pezzi del loro rapporto. Ma quando tutto sembrava ormai rotto (di più: irreparabile), sia lui che lei non hanno perso la speranza. Francesca è sempre stata un punto di riferimento, nella vita di Giorgio (e viceversa). “Tutto difficile, c’era già il primo figlio, poi alla fine ci siamo cercati perché avevamo vissuto un momento critico nella crescita di ognuno. Pensavo che stare con lei era la strada giusta, ho una intesa ancora adesso che è importante”, ha dichiarato l’attore a Caterina Balivo. Sono rare le volte in cui Tirabassi si espone sulla sua vita privata. A parte ciò che si apprende dalle interviste, di sua moglie si sa poco altro.

