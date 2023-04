Francesca Barra concorrente a Ballando con le stelle?/ Milly Carlucci prova il colpo

Francesca Barra parteciperà nella prossima edizione di ‘Ballando con le stelle’. A rivelarlo, il giornalista Alberto Dandolo che ha una sua rubrica sul magazine Oggi in cui svela succosi retroscena sui personaggi più amati dai lettori.

In base alle indiscrezioni da lui raccolte pare che tra i concorrenti del talent show del sabato sera di Rai Uno potrebbe esserci anche la compagna di Claudio Santamaria: “L’indomita Milly Carlucci l’ha infatti scelta come concorrente della prossima edizione di Ballando con le stelle, il fortunato e longevo programma del sabato sera di Rai Uno…”.

Francesca Barra avrebbe già accettato l’invito di Milly Carlucci

La nuova edizione di Ballando con le stelle, in onda a partire dall’autunno 2023, è ancora molto lontana. Pare che, però, Francesca Barra abbia già accettato l’invito di Milly Carlucci e che con lei le trattative siano ormai chiuse, come riportato sul magazine ‘Oggi’. Per adesso, è bene sottolineare che si è nel campo delle indiscrezioni, in quanto manca l’ufficialità da parte della produzione, della conduttrice e della diretta interessata.

Francesca Barra, oggi sposata con l’attore Claudio Santamaria, ha preso parte a diversi programmi televisivi nel corso della sua carriera. Tra questi, per esempio, si possono menzionare il suo ruolo da invitata a Matrix o a Cristina Parodi Live, oppure anche la sua co-conduzione in varie edizioni del Concerto del Primo Maggio. Nel 2020 ha partecipato e vinto, con il compagno, a Celebrity Hunted. Francesca Barra ha conosciuto l’attuale marito nel 2017, reduce da un matrimonio durato per ben 10 anni con Marcello Molfino, dal quale ha avuto 3 figli. Come raccontato da lei stessa, la scrittrice e Santamaria si rincontrarono a ridosso della pubblicazione di uno dei suoi libri.

Francesca Barra, il successo con podcast e libri

Successivamente il giornalista del magazine Oggi ha anche svelato il motivo per cui il volto di Rai Uno avrebbe stranamente voluto Francesca Barra nel cast della prossima edizione di Ballando con le stelle, ovvero la sua crescente popolarità dovuta al grande successo che sta ottenendo il suo podcast ed i suoi libri, ma anche perché è ormai diventato un volto riconosciuto dal pubblico a casa, visto che spesso e volentieri è invitata nelle varie trasmissioni televisive a parlare degli argomenti del momento: “E tutto ciò ha avuto un effetto molto importante…”.

Alberto Dandolo ha scritto con molta certezza sull’argomento: “Francesca avrebbe già accettato l’allettante proposta…“. Francesca Barra non è il primo nome, però, spuntato per la prossima edizione di Ballando con le stelle. Infatti, nei giorni scorsi era circolata l’indiscrezione secondo cui la produzione avrebbe contattato Antonio Caprarica. Le trattative sarebbero state in corso e sarebbe mancata solamente la firma del contratto e la conferma definitiva da parte del diretto interessato. Oggi Antonio Caprarica ha 72 anni ed è in pensione. Per anni, però, è stato uno dei volti di punta del telegiornale come inviato per la Rai da Londra.













