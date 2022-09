Francesca Barra e Claudio Santamaria: “Han provato a dividerci”/ Lei: “Sono ferita”

Francesca Barra e Claudio Santamaria sono intervenuti in qualità di ospiti in occasione della puntata di “Domenica In”, trasmissione di Rai Uno condotta da Mara Venier e andata in onda nel pomeriggio di oggi, domenica 11 settembre 2022. I due si conoscono da quando la giornalista aveva 11 anni e l’attore ha confessato che rimase colpito da lei fin dal primo momento, ma lui era più grande: “Allora, dentro di me ho detto ‘cresci bene che ripasso’. A un certo punto, dopo qualche anno, l’ho portata fuori a cena e vedendo che ordinava piatti familiari mi ha conquistato”.

Francesca Barra ha raccontato che Claudio Santamaria “era felicissimo, gesticolava tutto, sembrava Jovanotti e io dentro di me pensavo che era bellissimo vedere un ragazzo così innamorato della vita. Poi, dopo quella serata, lui mi ha tampinato per un po’ fino a quando ho ceduto”.

FRANCESCA BARRA E CLAUDIO SANTAMARIA A DOMENICA IN: “HANNO PROVATO A SPORCARE IL NOSTRO RAPPORTO”

Nel prosieguo della loro ospitata a “Domenica In”, Claudio Santamaria e Francesca Barra hanno detto che qualcuno ha cercato di mettere loro i bastoni fra le ruote. In particolare, la giornalista ha sottolineato: “Hanno provato a sporcare questo rapporto. Abbiamo passato un inizio d’amore turbolento e negli anni non ci hanno reso proprio facile questa relazione. Più provano a dividere, più le persone buone si avvitano. Io sono molto ferita, ancora”.

Claudio Santamaria, guardando negli occhi Francesca Barra, ha rivelato che ciò che lo colpisce di lei, oltre alla bellezza, è anche “la determinazione che lei ha. Lei non attacca mai, lo fa solo quando viene a sua volta aggredita. Mi ha molto impressionato questo suo aspetto. È un’anima meravigliosa”. La coppia ora medita di trasferirsi almeno per quattro mesi all’anno a Pantelleria, dove ha trascorso la sua estate.

