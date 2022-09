Atena, figlia Francesca Barra e Claudio Santamaria/ La nascita dopo il figlio perso..

Atena è la figlia di Francesca Barra e Claudio Santamaria: i due hanno dato alla luce la bambina a febbraio scorso. Per loro è la prima insieme, ma da altre relazioni entrambi avevano già avuto altri figli. Lei, dal primo matrimonio con Marcello Molfino, tre: Renato, Emma Angelina e Greta. Lui, dalla precedente unione con Delfina Delettrez Fendi, invece, una: Emma.

La nuova nascitura è stata fortemente voluta da entrambi, che desideravano da tempo essere genitori dopo essersi sposati nel 2017. La loro felicità per il lieto evento è stata condivisa sui social network. “Atena, che nome potente. Dentro c’è tutto ciò che potevo augurarti. Ti proteggerò dal male, dalle convenzioni e dalle ipocrisie. Attorno a te solo amore, rispetto e libertà. Sei il nostro amore grande, il filo di seta che unisce mamma e papà”, così la giornalista aveva annunciato al mondo di avere partorito. “Mamma e papà sono innamorati”, aveva scritto invece lui. A maggio scorso, poi, la festa per il battesimo.

Atena, figlia Francesca Barra e Claudio Santamaria: il dramma dell’aborto vissuto nel 2019

Prima della nascita della figlia Atena, la giornalista Francesca Barra e l’attore Claudio Santamaria hanno dovuto fare i conti con il dramma dell’aborto. Nel 2019 infatti lei era riuscita a rimanere incinta, ma la gravidanza si è interrotta prematuramente. “Un buco nero”, così poco dopo la coppia, a Verissimo, aveva definito quel momento di dolore vissuto.

Anche sui social network il tema era stato trattato, seppure con riservatezza. “Ci sarà bisogno di molto tempo e di un rispettoso silenzio non per cancellare, ma per lasciare che questo pezzo di vita reciso e questo dolore trovi il giusto posto nel nostro cuore e si posi, e riposi, senza l’ossessione dei milioni di perché che ora ci inseguono pur sapendo che non otterranno mai la risposta che il nostro cuore meriterebbe”, avevano scritto i due.

