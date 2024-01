Francesca Barra furiosa, retroscena inquietante/ “Tale si spaccia per moglie e manager di Claudio Santamaria”

Francesca Barra furiosa: chi si finge al suo posto moglie e manager di Claudio Santamaria

Francesca Barra è su tutte le furie per una vicenda che ha dell’incredibile e dell’inquietante allo stesso tempo. A rivelare un retroscena spaventoso su Francesca Barra ed il marito Claudio Santamaria è il magazine Chi sul numero uscito in edicola oggi, mercoledì 10 gennaio. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini nel dettaglio riporta: “Una tale Rosie si propone come manager di Claudio Santamaria con tanto di profilo e didascalia.” Insomma si finge al posto della giornalista e conduttrice.

Chi è Francesca Barra, moglie Claudio Santamaria/ La figlia Atena

Tuttavia, la vicenda non è finita qui perché pare che Francesca Barra abbia dei sospetti molto chiari. Il magazine non si sbilancia troppo limitandosi a riportare: “Chi si nasconde dietro questa storia poco chiara? Francesca, che ha qualche sospetto, indaga.” Insomma non è chiaro se tale Rosie si spacci solo per manager e non anche per moglie dell’attore romano ma la Barra ha tutte le intenzioni di andare fino in fondo a questa complessa a inquietante vicenda.

L'Ora Inchiostro contro Piompo/ Diretta e anticipazioni: Nicastro denuncia la mafia

Francesca Barra e Claudio Santamaria: storia d’amore a gonfie vele tra la giornalista e l’attore

Problemi relativi a furti di identità a parte, Francesca Barra e Claudio Santamaria appaiono più felici e innamorati che mai. I due si sono conosciuti da adolescenti ma poi si sono persi di vista. Si sono ritrovati e innamorati nel 2017 quando la giornalista aveva appena concluso il suo matrimonio con Marcello Molfino da cui sono nati i tre figli Renato, Emma Angelina e Greta. Francesca e Claudio si sono sposati nel 2018 e nel 2022 diventano genitori della piccola Atena.

Francesca Barra e Claudio Santamaria sono spesso al centro del gossip. Entrambi non si nascondono e spesso vengono paparazzati mentre passeggiano tutti insieme come una felice e sana famiglia allargata. Anche sui social la giornalista è molto attiva dove posta foto e vide relativi alla sua vita privata, al suo lavoro ma anche spunti di riflessioni e confidenze.

Francesca Barra/ Dall'odio social alla grande felicità con il marito Claudio Santamaria e Atena

© RIPRODUZIONE RISERVATA