Francesca Barra in ospedale/ Foto: “Ho subito un intervento ma adesso…”

Quando sembra che i riflettori si stiano spegnendo su Francesca Barra, ecco che succede qualcosa che li riaccende. Questa volta non è per via della solita provocazione messa in atto da lei o dalla sua dolce metà, Claudio Santamaria, ma per un argomento un po’ più serio che ha messo in apprensione i fan della bella giornalista. Lei stessa ha postato una foto sui social mostrandosi in un letto di ospedale con la flebo al braccio annunciando di aver subito un intervento e di essere però in via di guarigione. La giornalista ha scritto sui social: ““Intervento ok. Branco e la sfiga che prospetti alla bilancia…non vi temo! 💪 ho detto ai dottori che devo tornare da Piero Chiambretti a La Repubblica delle donne mercoledì. Me lo concedono se mi mette un lettino stile Amanda Lear sul palco”. Inutile dire che il post è stato preso d’assalto dai fan che le hanno augurato una pronta guarigione ma, soprattutto, da coloro che hanno chiesto spiegazioni alla Barra su quanto accaduto.

FRANCESCA BARRA HA SUBITO UN INTERVENTO, COSA LE E’ SUCCESSO?

Al momento non ci sono dettagli sulla causa del ricovero e dell’intervento ma alla luce di quello che scrive sembra proprio che sia complicato per lei stare in piedi e stancarsi ma è vero anche che la foto è arrivata senza alcun annuncio precedente e questo lascia intendere che possa essersi trattato di un intervento di urgenza magari in seguito ad un malore. Che sia solo appendicite o simili? O che ci sia qualcosa che scopriremo solo nelle prossime ore quando Francesca Barra prenderà di nuovo la parola sui social per rivelare quello che le è successo? L’importante adesso è sapere che tutto è andato bene e che la giornalista è in via di guarigione, se non tornerà questo mercoledì alla corte di Chiambretti, lo farà il prossimo.

Ecco il post di Francesca Barra:





