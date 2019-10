Claudio Santamaria e Francesca Barra/ “Come Fedez e Chiara Ferragni? Noi però…”

Claudio Santamaria e Francesca Barra si raccontano a La Vita in Diretta e spiegano come si sono intrecciate le loro vite tra amore e lavoro. Ma non si può ovviamente non partire dal loro matrimonio. «Ci siamo sposati prima a Las Vegas da soli e poi nel posto dove ci siamo conosciuti la prima volta. Volevamo far vedere ai nostri figli che era vero che ci eravamo sposati e poi volevamo consacrare il luogo che ci ha fatti incontrare», spiega la giornalista. Parlando invece del libro, l’attore scherza sul suo contributo: «Io schiacciavo solo le lettere a quando servivano». Più seria invece la moglie: «È stata quasi una terapia di coppia». Sembra proprio una favola quella tra loro. Emerge infatti molta complicità dall’intervista: «Lei è una scrittrice affermata, per me era una nuova esperienza. È stata una maestra sensazionale», dice Claudio Santamaria. «E lui un allievo che supererà la maestra», risponde Francesca Barra. Il loro amore comunque segna una rinascita per loro. «Ha dato un senso alla mia vita. Puoi lavorare e vincere premi, ma se non realizzi il vero sogno, trovare la propria anima, tutto quello che fai va perso. La condivisione della propria intimità è la cosa più importante», conferma Claudio Santamaria.

CLAUDIO SANTAMARIA E FRANCESCA BARRA “COME FEDEZ E CHIARA FERRAGNI MA…”

Claudio Santamaria e Francesca Barra si sono incontrati tante volte per caso, ma il loro amore è sbocciato trent’anni dopo. «Abbiamo riconosciuto alcuni segni che avevamo da ragazzini, altrimenti non si spiega questo fuoco di ora», racconta la giornalista a La Vita in Diretta. La coppia ha parlato anche del rapporto con i social, visto che qualcuno li paragona a Chiara Ferragni e Fedez. «C’è una grande differenza tra noi e loro. Noi non guadagniamo ‘na lira con i post!», scherza Francesca Barra. «L’amore è diventato quasi un tabù. Perché ci sconvolge che parliamo d’amore?», si chiede poi. Quando Alberto Matano le chiede della sua battaglia contro gli haters: «Mi hanno ferita quando hanno toccato i miei figli. I bambini non si toccano mai. Le scelte dei genitori sono difficili già per gli adulti, figurarsi per i bambini. Ma noi abbiamo costruito una famiglia serena, quindi non permetto a nessuno di provare a intaccarla. E poi combatto chi commette un reato». Sui social hanno condiviso anche il dolore per la perdita di un figlio. «Avevo la pancia, quindi era evidente. Siamo stati travolti dall’affetto di chi ha condiviso questa esperienza».

