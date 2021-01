Francesca Barra Vs Antonella Elia e De Grenet/ “Uno scempio al GF Vip, è molto grave”

Le parole pesanti usate da Antonella Elia nei confronti di Samantha De Grenet nel confronto avuto durante l’ultima diretta del Grande Fratello Vip hanno scatenato un vero e proprio polverone. In tanti si sono scagliati confronto la Elia per gli insulti ma soprattutto per aver detto alla collega di essere “ingrassata”, dimenticando poi i problemi di salute da lei avuti qualche tempo fa. Contro questo comportamento, e la lite tra le due donne in generale, si è scagliata anche Francesca Barra con più di un post pubblicato su Facebook. La scrittrice ha ricordato gli insulti della Elia alla De Grenet, commentando “Non sono la regina del politicamente corretto, ma questo è davvero uno scempio.”, e ancora “Oggi mi sveglio e leggo alcuni commenti e cerco di capire cosa sia successo in televisione, in prima serata. Perché questo è costume, questo è un fenomeno da analizzare perché poi è inutile fare battaglie contro il body shaming, contro la violenza sulle donne, se a farlo sono donne che agiscono indisturbate davanti a milioni di spettatori.”

Francesca Barra furiosa: “la stupidità sono il peggior difetto che nemmeno la chirurgia potrà correggere”

Francesca Barra, più che al Grande Fratello Vip, ha voluto mandare un messaggio alle tante giovani che questo programma lo seguono. “Cara ragazze che guardate il #gfvip. Sappiate che il più grande errore non lo commette chi penserà di insultarvi dicendo che siete ingrassate (?), ma chi per rispondere lo farà con gne gne . Perché chi lo fa davanti a tutto il Paese avrà dimostrato che la cattiveria e la stupidità sono il peggior difetto che nemmeno la chirurgia potrà correggere.” E se il riferimento di questa frase è alla Elia, quello successivo è a Samantha De Grenet: “Ma l’errore lo commette chi si difende restituendo l’offesa: ‘sono più alta’.” Così ha concluso con un bellissimo messaggio: “La stupidità non ha speranza di diventare bellezza. Voi siete bellissime così come siete se: vi piacerete e se sarete persone giuste.”





