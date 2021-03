Francesca Brambilla, bona sorte di “Avanti un altro!”/ Ex fidanzata di Gué Pequeno

Francesca Brambilla, la bona sorte di “Avanti un altro!”, tornerà questa sera alle 18.45 in diretta televisiva su Canale 5 in occasione del ritorno in televisione del quiz condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, che nel 2021 celebra i suoi primi dieci anni di vita. La modella e influencer originaria di Bergamo conta 800mila follower su Instagram ed è ormai un personaggio consolidato e insostituibile all’interno del cast del programma targato Mediaset e il pubblico la adora.

La giovane, 28 anni (ne festeggerà 29 lunedì prossimo), ha in passato partecipato a numerosi concorsi di bellezza (i primi sulle spiagge di Riccione, in piena estate), conquistando le fasce di Miss Atalanta e Miss Padania e prendendo parte anche a Miss Italia, per poi cedere alle lusinghe di Playboy e impersonarne la coniglietta per tre volte, senza tuttavia concedere l’autorizzazione a farsi scattare fotografie di nudo integrale. Questa sera i telespettatori di Canale 5 potranno ammirarla in tutta la sua incommensurabile bellezza.

FRANCESCA BRAMBILLA, BONA SORTE: EX DI GUÉ PEQUENO

Francesca Brambilla, nota per essere la bona sorte di “Avanti un altro!”, è stata fidanzata con il cantante

Gué Pequeno e ha anche avuto una relazione con Max Colombo, attuale dolce metà di Karina Cascella. Fino a pochi mesi fa, il cuore della bionda Francesca batteva per Alessandro Zarino, ex tronista di “Uomini e Donne” e personal trainer professionista. In particolare, nell’estate 2020 i due sono stati visti passeggiare mano nella mano in Puglia, durante una vacanza, e scambiarsi un bacio carico di passione. Tuttavia, come ammesso dalla stessa giovane in un’intervista, la loro love story si è conclusa. Infine, per ciò che concerne la famiglia d’origine di Francesca Brambilla, si sa che suo padre è un imprenditore appassionato di motocross, tanto che sua figlia ha ereditato da lui la passione per le due ruote motorizzate (è stata anche ombrellina e fidanzata di un pilota). Per il resto, non si hanno troppe informazioni sui parenti della ragazza, che ha però ammesso esplicitamente più volte di essere sempre stata sostenuta nelle sue scelte dai suoi genitori.



