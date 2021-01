Francesca Brambilla: “Higuain? Ossessivo e compulsivo”/ “Quando era in Italia…”

La bellissima Francesca Brambilla, seguita su Instagram da un milione di followers e amata anche dal pubblico di Avanti un altro, il programma di Paolo Bonolis in cui veste i panni della “Bona Sorte”, nel salotto di Tiki Taka, il programma sportivo Mediaset condotto da Piero chiambretti, si è lasciata andare ad alcune dichiarazioni su Gonzalo Higuain di cui ha recentemente parlato anche Manuela Ferrera. Con un fisico mozzafiato e un viso bellissimo, Francesca Brambilla aveva attirato anche le attenzioni del calciatore argentino che, stando al racconto della showgirl, avrebbe provato a conquistarla.

Higuain avrebbe così corteggiato la Brambilla inviandole numerose messaggi a cui, tuttavia, la “Bona Sorte” di Avanti un altro non avrebbe risposto. L’atteggiamento del campione argentino è stato così descritto come “ossessivo e compulsivo” dalla Brambilla.

FRANCESCA BRAMBILLA: “HIGUAIN? UN ANNO CHE NON MI SCRIVE PIU'”

Gonzalo Higuain avrebbe provato per diverso tempo a conquistare le attenzioni di Francesca Brambilla senza mai riuscirci. Nel salotto di Piero Chiambretti, nel corso dell’ultima puntata di Tiki Taka, infatti, la protagonista di Avanti un altro ha svelato di aver ricevuto per diverso tempo messaggi e telefonate dal calciatore argentino. “Higuain è ossessivo-compulsivo. Se tu lo blocchi, ti scrive messaggi con un altro numero dopo due minuti. È da un anno che non mi scrive più, quando era in Italia mi chiamava”, ha raccontato la Brambilla che ha recentemente avuto una storia d’amore con l’ex tronista di Uomini e Donne Alessandro Zarino. Da un anno, però, Higuain avrebbe smesso di corteggiarla tramite messaggi e chiamate.

