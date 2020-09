Francesca Cavallin festeggia il figlio Leonardo/Foto, “mi hai cambiato la vita”

Francesca Cavallin ha pensato bene di augurare al figlio Leonardo “buon compleanno” con un messaggio condiviso sui social. Una vera e propria dedica d’amore quella di una mamma al figlio; una riflessione sulle difficoltà di essere madre, un ruolo complicato e da non sottovalutare, ma anche una riflessione sulla vita e su alcune fasi che più di altre segnano la crescita di un essere umano. L’attrice, che molti ricorderanno per il ruolo di della dolce cioccolataia Bianca Pittalunga, compagna di Lele Martini, nella serie cult “Un medico in famiglia”, è mamma di due figli nati dal matrimonio con Stefano Remigi, figlio del noto cantante Memo. Leonardo è il primo genito e ha compiuto 14 anni e per questo speciale compleanno, mamma Francesca ha voluto dedicargli un pensiero davvero speciale. “Essere mamma significa anche questo: imparare che arriva il momento in cui i baci da innamorato non te li dà più tuo figlio, ma glieli dai solo tu (come si nota bene nella seconda foto)” – ha scritto l’attrice de La compagnia del cigno che ha poi precisato – non è sempre facile mio Leonardo. A questo punto lo sappiamo entrambi”.

Francesca Cavallin due figli dal matrimonio con l’ex marito Stefano Remigi

Poi Francesca Cavallin ha scritto al figlio una dedica d’amore che solo una mamma è capace di fare: “l’amore che provo per te e l’impegno costante per essere sempre in ascolto e presente, mi danno la conferma ogni giorno di quanto tu mi abbia cambiato la vita, di quanto tu abbia cambiato me”. Sul finale un consiglio al figlio Leonardo che si appresta a vivere il periodo dell’adolescenza: “è un periodo complesso, spigoloso, ma è anche un’occasione preziosa per conoscersi ancora più in profondità. Adesso si inizia a ballare sul serio amore mio. Andiamo!”. Oggi Francesca Cavallin è felicemente single dopo la fine del matrimonio con Stefano Remigi. Un amore importante, suggellato anche dalla nascita di due figli Leonardo e Jacopo, ma terminato nel 2017 come ha raccontato la stessa attrice: “mi sembrava impossibile. Credevo molto in quel matrimonio! E’ stato pesante accettarne la fine e c’è stato un momento in cui ho pensato: Non ce la faccio, non riesco, non ho la forza!”. Nonostante le mille difficoltà, l’attrice ha dovuto rimboccarsi le maniche e “ritornare a vivere” per i figli: “poi vedi i tuoi figli, li guardi e trovi dentro di te una spinta straordinaria. Impari cose che prima non sapevi fare, anche nella gestione della casa. Adesso è tutto sulle mie spalle. E il mio obiettivo è quello di essere completamente indipendente!”.

