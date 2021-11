Francesca Cesarini incontra Bebe Vio/ Campionessa di pole dance senza mani né gamba

Si chiama Francesca Cesarini ed è la campionessa del mondo di para pole dance. La sua storia straordinaria sarà al centro della puntata di oggi della trasmissione Le Iene, grazie ad un servizio di Matteo Viviani che per l’occasione si recherà in Umbria, precisamente a Magione, cittadina in provincia di Perugia. Francesca ha soli 15 anni ed è riuscita nelle passata settimane a trionfare nella categoria PPLD1 al Virtual IPSF World Pole and Aerial Championship 2021, la competizione di livello internazionale di pole dance.

Nonostante la mancanza delle mani e di una gamba dalla nascita, Francesca ha dato dimostrazione di tutta la sua grande forza fisica ed interiore riuscendo così a raggiungere un importantissimo traguardo ed a realizzare un suo sogno, ovvero quello di conquistare il titolo mondiale nella difficile disciplina che si pone a metà strada tra ginnastica e danza con la pertica. Grazie a Le Iene, la giovane campionessa è riuscita a realizzare anche un secondo sogno: incontrare e conoscere Bebe Vio!

Francesca Cesarini e l’importante riconoscimento

La giovane sportiva umbra, Francesca Cesarini, è una atleta della ASD Plume Academy di Perugia e rappresenta il grande orgoglio dell’associazione sportiva, del Lago Trasimeno e della di tutta la provincia di Perugia. Nel corso della competizione che l’ha vista protagonista, Francesca ha gareggiato da sola per via della mancanza di concorrenti. E’ l’unica al mondo, infatti, a praticare, per la sua categoria, la pole dance.

Per Francesca si tratta prima di tutto della sua grande passione. E’ proprio nella casa in cui vive con la sua famiglia ad aver installato un palo dove si allena ogni giorno perfezionando i suoi movimenti. La 15enne rappresenta l’esempio di come con tenacia e passione sia sempre possibile realizzare i propri sogni. Ed oggi, grazie all’inviato Matteo Viviani, vivrà una nuova emozione con l’abbraccio a Bebe Vio, star paralimpica della scherma ed idolo della ginnasta umbra.

