Martina Storti, chi è?/ Pole dance contro gli stereotipi di bellezza (Italia’s Got Talent)

Martina Storti è sicuramente una delle concorrenti di Italia’s Got Talent 2021 che più ha colpito al cuore il pubblico e i giudici del programma. La bella ballerina è salita sul palco con un messaggio importante che non solo traspare dalla sua danza e dalla sua pole dance, ma arriva forte e chiaro. La giovane Martina Storti arriva da Firenze e sul palco del programma ha deciso di raccontare un tema molto delicato, quello della fatica ad accettarsi specie nell’adolescenza, quella lotta continua alle insicurezze rispetto agli altri, e lo ha fatto con un momento ispirato al mito di Narciso, come lei stessa ha raccontato sul palco, colui che si innamora della sua immagine riflessa nello stagno. Il tema dell’accettazione tanto caro a lei e ai suoi compagni e coetanei è sempre al centro di dibattiti e casi di cronaca e lei ha voluto sottolineare proprio questo nella sua performance che le ha permesso di staccare un biglietto per la finalissima di Italia’s got talent in onda questa sera su Tv8.

I giovani spesso si guardano e non si piacciono perché non si ritengono uguali a quello che vorrebbero ed è con questa consapevolezza che Martina Storti è salita sul palco con la sua elegante pole dance viene in cui, con una serie di evoluzioni, allo specchio, sottolinea questo dramma e questo dolore. Per lei alla fine arrivano i quattro sì dei giudici ma anche una bella standing ovation da parte del pubblico. Il primo a dire la sua a quel punto è Joe Bastianich convinto che lo spettacolo di Martina non sia solo esteticamente bello ma che sia anche qualcosa che possa far riflettere e sentire quel dolore. Molto colpite anche le signore della giuria, Federica Pellegrini e Mara Maionchi che non hanno potuto far altro che annuire perché un talento così con una capacità espressiva di tale portata non sempre vanno insieme specie quando si tratta di soggetti o artisti di questa età. Cosa riuscirà a fare Martina Storti questa sera? Saprà tenere tutti incollati allo schermo con un’esibizione nuova e un altro tema di forte impatto come questo?

