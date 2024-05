Francesca, chi è la fidanzata di Achille Lauro/ “Stare insieme da 10 anni non è semplice, si cambia”

Achille Lauro è un artista che da sempre ama mettersi in mostra, stupire e far parlare di sè, come ha dimostrato in molte occasioni e performance che verranno ricordate soprattutto per la stravaganza ed eccentricità. Tuttavia, nella vita privata e sentimentale il cantautore preferisce mantenere il massimo riserbo, soprattutto per quanto riguarda la sua relazione con la fidanzata Francesca. La compagna infatti non appare quasi mai durante gli eventi pubblici ed è raro anche che la coppia condivida foto che li ritrae in momenti di vita quotidiana e di intimità.

Tranne alcuni casi in cui i due sono stati beccati dai fotografi e successivamente pubblicati su alcune riviste di gossip. Nonostante la riservatezza però, è stato in alcune occasioni proprio lo stesso Achille Lauro a rivelare alcuni dettagli del suo rapporto con Francesca, anche se di lei si sa ben poco, il cantante ha infatti raccontato varie volte nelle interviste di dare moltissima importanza all’amore nella sua vita, di essere felicemente fidanzato e di preferire le relazioni durature e mature alla superficialità, ma soprattutto di credere nei sentimenti che portano a voler costruire qualcosa e ad avere progetti in comune.

Achille Lauro, chi è la misteriosa fidanzata Francesca: “L’amore è importante ma nascondo bene la mia vita privata”

Francesca, fidanzata di Achille Lauro da oltre 5 anni, è un personaggio che ha scelto di restare fuori dalle scene pubbliche e dal mondo del gossip. La coppia non mostra molti particolari della loro relazione, tranne che per qualche occasione. Come ad esempio quando i due furono fotografati insieme durante una passeggiata sulle spiagge di Sabaudia per festeggiare il compleanno del rapper. Confidandosi a Domenica In sulla sua vita sentimentale Lauro aveva rivelato proprio la sua volontà di mantenere riservati i dettagli privati: “In realtà io nascondo bene la mia vita privata. L’amore e la stabilità sono importantissimi. Io sono problematico per le ragazze perché non ho neanche la mia vita in mano, figuriamoci la vita di coppia“.

Ma aveva anche affermato di credere nei rapporti duraturi, e che il segreto di rinnovare l’amore per molto tempo è proprio quello di resistere ai cambiamenti che possono avvenire: “Stare insieme non è semplice: si cresce, si cambia e non è detto che se stai 10 anni con una persona rimanga la stessa che hai conosciuto“.











