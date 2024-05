Francesca Chillemi e Can Yaman di Viola come il mare 2 hanno litigato/ I rumor tra gossip e ‘frecciatine’

Stiamo apprezzando in queste settimane la seconda stagione de Viola come il mare; un appuntamento fisso al giovedì che si ripeterà ovviamente questa sera con la terza puntata e dove spicca nel ruolo di protagonista Francesca Chillemi. La performance nei panni di Viola ha fatto breccia nel cuore degli spettatori e – come riporta Il Tempo – secondo alcuni rumor, anche qualcun altro potrebbe averla apprezzata ma non solo professionalmente.

Stefano Rosso, chi è il compagno Francesca Chillemi e la figlia/ "Genitorialità e carriera possono convivere"

L’interazione tra Francesca Chillemi e Can Yaman sul set di Viola come il mare pare infatti aver generato l’attenzione del mondo del gossip ipotizzando una possibile liaison tra i due. L’attrice è però impegnata con l’imprenditore Stefano Rosso e non sembra esserci spazio nel suo cuore per il collega come dimostrato anche dalle considerazioni – riportate dal portale – rilasciate in una recente intervista per Vanity Fair: “Come ho conquistato Can Yaman? Non sono io che l’ho stregato, ma Viola. Lo ha conquistato la parte empatica, la sua capacità di tirar fuori il meglio delle persone…”.

Stefano Rosso, chi è il marito di Francesca Chillemi/ “Abbiamo sempre provato qualcosa l’uno per l’altra"

Francesca Chillemi e Can Yaman: dal ‘sogno’ di una liaison ai rumor della lite sul set

Come racconta Il Tempo, pare che Can Yaman non abbia preso benissimo le dichiarazioni di Francesca Chillemi; tale ipotesi sarebbe avvalorata dalla presunta frecciatina rifilata poco dopo le dichiarazioni dell’attrice: “Non è vero, non sono stato stregato da nessuna delle due, anzi; forse il contrario…”. Sempre il portale racconta come Deianira Marzano, a tal proposito, avrebbe lanciato un ulteriore indiscrezione.

Dopo lo scambio di battute, tra Francesca Chillemi e Can Yaman – stando ad alcune segnalazioni anonime arrivate all’esperta di gossip – ci sarebbero state delle forti incomprensioni sul set. Saranno forse queste le ragioni del ‘segui’ rimosso reciprocamente sui profili social?

Can Yaman furioso a Venezia 79 con i fan/ "Stanco del pubblico femminile che..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA