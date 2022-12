Francesca Chillemi, la svolta a Che Dio ci aiuti?/ Ballerina per una notte a Ballando con le Stelle

Francesca Chillemi ospite a Ballando con le Stelle 2022

Francesca Chillemi ballerina per una notte a Ballando con le Stelle 2022 di Milly Carlucci. La ex Miss Italia, oramai promossa ad attrice di successo, dopo il grande successo della serie “Viola come il mare” con Can Yaman è pronta a tornare in tv nella serie cult “Che Dio ci aiuti” prossimamente su Rai1. Proprio l’attrice parlando del suo ruolo all’interno della fiction ha rivelato: “Azzurra ha finalmente confessato il suo amore per Dio ed è pronta a continuare il suo noviziato: è diventata non solo un’adulta consapevole, ma una novizia e poi ha compreso la scelta di un maggiore impegno religioso, ma non sappiamo o meglio non posso rivelare al momento se questo percorso si tradurrà alla fine in una scelta definitiva e radicale, diventare suora. Questo non le impedisce di rimanere una persona ironica, anche se più dedita al prossimo”.

Durante la settima stagione della serie cult, Azzurra diventerà la protagonista indiscussa dopo l’addio di Elena Sofia Ricci, la mitica Suor Angela che vedremo solo nella prima puntata. “L’ex ragazza viziata ha dovuto affrontare dure prove – ha detto l’attrice -: è arrivata in convento nella prima stagione, quando l’abbiamo conosciuta, era solo una ragazzina, egoista e fashion addicted. Grazie al sostegno di suor Angela, suor Costanza e all’incontro con Guido (Lino Guanciale) e con il piccolo Davide è cambiata, la sua evoluzione era inevitabile, ma non ha mai perso la spontaneità e l’ironia che la contraddistinguono”.

Francesca Chillemi parla del personaggio di Azzurra in Che Dio ci aiuti

Non solo, Francesca Chillemi parlando proprio del suo personaggio di Azzurra nella serie “Che Dio ci aiuti” ha raccontato come si sia evoluta nel corse delle sei stagioni. “Dopo la perdita di Guido e Davide abbiamo sofferto con lei, ma ancora una volta suor Angela le è stata accanto. E inaspettatamente – per noi ma anche per lei stessa – Azzurra ha iniziato a sentire qualcosa dentro di lei, una nuova ragione di vita. Una piccola scintilla” – ha dichiarato l’attrice che ha voluto ringraziare pubblicamente anche Elena Sofia Ricci: “mi ha insegnato tutto, è stata premurosa, paziente, comunque la rivedremo. Poi Valeria Fabrizi tiene sempre l’umore alto a tutti noi, è una grande maestra”.

Infine parlando delle ragazze che decidono di farsi suora ha detto: “ne ho incontrate sia all’inizio che dopo, anche giovani, alcune erano assolutamente convinte della loro scelta, la vocazione è qualcosa che non puoi spiegare, arriva all’improvviso”. Fabrizi, risponde: “Io in famiglia ho avuto due suore e vado in chiesa, ma la chiamata è un dono, o arriva o no, non può essere imposta”.











